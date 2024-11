Der kanadische Verbraucherpreisindex dürfte im Oktober um 1,9% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein - Die Bank of Canada hat den Leitzins in diesem Jahr bisher um 125 Basispunkte gesenkt - Der kanadische Dollar befindet sich gegenüber dem US-Dollar auf einem Mehrjahrestief - Das kanadische Statistikamt wird am Dienstag seinen aktuellen Inflationsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...