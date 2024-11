DJ Novo Nordisk führt Abnehm-Medikament Wegovy in China ein

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk hat sein Blockbuster-Medikament Wegovy zur Gewichtsabnahme in China auf den Markt gebracht. Das erste Rezept für Wegovy in China werde in dieser Woche in einem öffentlichen Krankenhaus in Shanghai ausgestellt und ein Monatsvorrat der niedrigsten Anfangsdosis werde etwa 1.400 Yuan kosten, berichtete die chinesische Medienagentur Yicai. Das entspricht nur etwa 193 US-Dollar. Damit wäre das Medikament in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt deutlich billiger als in den USA, wo der Listenpreis für Wegovy bei knapp 1.350 Dollar pro Monat liegt.

Novo Nordisk reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Wegovy wird nicht von Chinas nationalem Krankenversicherungsprogramm abgedeckt, das für die meisten der 1,4 Milliarden Chinesen eine Grundversorgung bietet. Novo Nordisk hatte zuvor angedeutet, sich zunächst auf chinesische Patienten zu konzentrieren, die bereit sind, die einmal wöchentliche Injektion aus eigener Tasche zu bezahlen. Die Markteinführung erfolgt knapp fünf Monate nach der Zulassung des Medikaments in China.

Chinesischen Schätzungen zufolge sind mehr als die Hälfte der Erwachsenen in China fettleibig oder übergewichtig. Der Direktor des Health Emergency Response Office der Nationalen Gesundheitskommission Chinas bezeichnete Adipositas und Übergewicht Anfang des Jahres als "ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit". Nach Angaben von Novo Nordisk leiden derzeit etwa 180 Millionen Erwachsene in China an Adipositas und die Prävalenzrate steige weiter.

In den anderen 15 Märkten, in denen das Medikament bereits auf dem Markt ist, sind die Umsätze weiter gestiegen und lagen im dritten Quartal mit einem Plus von 79 Prozent auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen. Größter Markt für Wegovy sind die USA mit derzeit rund 215.000 Verschreibungen pro Woche.

Das Medikament Ozempic des dänischen Pharmakonzerns, das denselben Wirkstoff Semaglutid wie Wegovy enthält, wurde 2021 in China zur Behandlung von Diabetes zugelassen. Der Umsatz von Ozempic in China hat sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf rund 685 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt und lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 nahezu auf diesem Niveau.

Auch das Diabetes-Medikament Mounjaro von Eli Lilly und das Adipositas-Medikament Zepbound wurden Anfang des Jahres in China zugelassen, obwohl der Verkauf dort noch nicht begonnen hat.

