EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate



19.11.2024 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate Der Konzernumsatz lag bei 258,4 Mio. CHF (Vorjahr 285,6 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug -7,6 Mio. CHF (Vorjahr -3,0 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2024 bei 26,2 % (31. Dezember 2023: 26,8 %). Pratteln, 19. November 2024 - Highlight-Gruppe veröffentlicht Entwicklung der ersten neun Monate Konzernentwicklung im dritten Quartal 2024 Die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Umsatzerlöse resultieren produktionsbedingt aus dem Segment Film.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 7.3 % von 160,4 Mio. CHF auf CHF 172,2 Mio. CHF. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2024 steht ab heute im Internet unter

www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 3Q2024 3Q2023 Abw. in % Umsatzerlöse 258,4 285,6 -9,5 EBIT -7,6 -3,0 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -18,2 -18,0 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -18,2 -18,4 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,32 -0,32 n/a Segmentumsatz Film 141,9 171,7 -17,4 Sport und Event 116,5 113,9 2,3 Segmentergebnis Film 0,5 5,6 n/a Sport und Event -4,5 -4,2 n/a in Mio. CHF 30.09.2024 31.12.2023 Abw. in % Bilanzsumme 658,2 598,8 9,9 Eigenkapital 172,2 160,4 7,3 Eigenkapitalquote (%) 26,2 26,8 -0,6 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 215,9 153,7 n/a Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 7,0 25,5 n/a

Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch





