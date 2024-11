Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA45986N1024 International Metals Mining Corp. 19.11.2024 CA45986N2014 International Metals Mining Corp. 20.11.2024 Tausch 4:1AU000000SVW5 SGH Ltd. 19.11.2024 AU0000364754 SGH Ltd. 20.11.2024 Tausch 1:1CA7462341032 Purepoint Uranium Group Inc. 19.11.2024 CA7462347070 Purepoint Uranium Group Inc. 20.11.2024 Tausch 10:1