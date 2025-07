Eine seltene Gelegenheit: Der aufstrebende Uran-Riese in Kanadas Athabasca-Becken

Anzeige / Werbung

Der Kurs hat noch erhebliches Aufwärtspotenzial, begleitet von einem kontinuierlichen Newsflow, der den Wert weiter steigern wird

Liebe Leserinnen und Leser,

IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) etabliert sich als einer der führenden global diversifizierten Uranproduzenten mit einem beeindruckenden Portfolio in den besten Uranabbaugebieten weltweit - Kanada, den USA und Australien. Mit einem Fokus auf hochgradige Ressourcen und strategische Expansion bietet das Unternehmen eine einmalige Gelegenheit für Investoren, von einem steigenden Uranpreis zu profitieren.

Ein Blick auf die kanadischen Kernressourcen: Das Hurricane-Projekt

IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) besitzt insgesamt 14 Liegenschaften im Athabasca-Becken, dem weltweit bekanntesten Uranabbaugebiet. Besonders hervorzuheben ist das Hurricane-Projekt, das mit einer Ressource von 48,6 Millionen Pfund Uran und einem außergewöhnlichen Gehalt von 34,5 % das weltweit höchstgradige Uranvorkommen darstellt.

Zum Vergleich: Der globale Durchschnittsgehalt für Uran liegt bei unter 0,1 %. Selbst im Athabasca-Becken, dem weltweit führenden Gebiet für Uran mit bereits hochgradigen Minen wie Cigar Lake (17 %), setzt Hurricane neue Maßstäbe mit über dem Doppelten des Gehalts.

Quelle Unternehmenspräsentation

Diese Ressource ist jedoch nur ein "Perle auf der Schnur" im 10 Kilometer langen Leitkorridor des Larocque East Projekts, das weitere Potenziale für zusätzliche Uranvorkommen birgt. Analog zum Cigar Lake-Minenmodell könnten weitere Uran-Pods entlang dieses Korridors entdeckt und erschlossen werden, was die Ressource Sukzessive vervielfachen könnte.

Aktuell: Ein Pod mit 48,6 Millionen Pfund Uran

Ziel: Mehrere Pods mit jeweils 5 bis 20 Millionen Pfund, um die Gesamtressource zu erweitern

Infrastrukturvorteil: Nur 40 km entfernt vom McLean Lake Uranmühlenbetrieb

Optimale Voraussetzungen für den Minenbau dank Nähe zu Infrastruktur

Neue Bohrziele bei Hurricane und weitere Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme von Tony M

Explorationserfolge und Ausblick: Bohrungen und Sommerprogramm 2025

Die Winterbohrungen 2024/25 verliefen äußerst vielversprechend: Von 17 Bohrlöchern zeigten 5 signifikante Radioaktivitätswerte in direkter Fortsetzung der bekannten Ressource. Besonders hervorzuheben ist ein Bohrloch im sogenannten Area D, 2,8 Kilometer vom Hurricane-Pod entfernt, mit den besten bisher außerhalb der Hauptlagerstätte gemessenen Ergebnissen.

Für den Sommer sind insgesamt 11.000 Meter Bohrungen geplant, aufgeteilt auf die Larocque- und Hawk-Projekte. Die Bohrungen werden mit zwei Rigs durchgeführt, wobei die Flexibilität besteht, das Programm dynamisch an positive Entdeckungen anzupassen - ein klarer Wettbewerbsvorteil im Uranexplorationssegment.

Ein weiterer Pluspunkt für IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) ist die unmittelbare Nachbarschaft zum Dawn Lake Joint Venture von Cameco und Orano, die die andere Hälfte des Uranerzvorkommens kontrollieren. Intensive Bohraktivitäten auf deren Seite bestätigen die Fortsetzung der hochgradigen Mineralisierung, was die kombinierte Ressource auf über 100 Millionen Pfund Uran anheben könnte - ein echtes Bergbau-Juwel mit hohem Realisierungspotenzial.

Wie Sie im Interview erfahren haben besitzt das Unternehmen zudem drei ehemals produzierende Minen in Utah, USA, mit dem fortgeschrittensten Projekt Tony M.

Strategische US-Expansion: Die wiederbelebten Minen in Utah

Diese Minen verfügen über bestehende Infrastruktur und sind vollständig genehmigt, was die Wiederaufnahme der Produktion mit vergleichsweise geringem Kapitalaufwand ermöglicht.

Aktuell werden technische Studien durchgeführt, um die Bergbau- und Verarbeitungsprozesse zu optimieren und die Betriebskosten pro Pfund Uran zu senken. Dank einer exklusiven Toll-Milling-Vereinbarung mit Energy Fuels, dem einzigen lizenzierten und operativen konventionellen Uranmühlenbetreiber in den USA, verfügt IsoEnergy über eine schnelle und kosteneffiziente Verarbeitungsmöglichkeit des Erzes.

Die Wiederaufnahme der Produktion bei Tony M ist theoretisch bereits 2025 möglich, abhängig von den Ergebnissen der laufenden Studien und den Marktbedingungen. IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) positioniert sich damit als einer der wenigen Anbieter, die kurzfristig auf die steigende Nachfrage nach inländischem US-Uran reagieren können.

Verborgene Schätze: Die "Call-Optionen" Coles Hill und Matoush

IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) verfügt über zwei weitere strategisch hochinteressante Projekte, die derzeit aufgrund regulatorischer und sozialer Hürden noch nicht entwickelt werden können, aber enormes Wertpotenzial bergen:

Coles Hill, Virginia, USA: Die größte Uranressource in den USA, mit einer Größe, die zwei- bis dreimal größer ist als die nächstgrößere bekannte Ressource. Derzeit gilt in Virginia ein Moratorium für Uranbergbau, doch politische und wirtschaftliche Kräfte drängen auf eine Aufhebung, da der Bundesstaat stark auf Kernenergie setzt, insbesondere für den Ausbau von Rechenzentren.

Die größte Uranressource in den USA, mit einer Größe, die zwei- bis dreimal größer ist als die nächstgrößere bekannte Ressource. Derzeit gilt in Virginia ein Moratorium für Uranbergbau, doch politische und wirtschaftliche Kräfte drängen auf eine Aufhebung, da der Bundesstaat stark auf Kernenergie setzt, insbesondere für den Ausbau von Rechenzentren. Matoush, Quebec, Kanada: Ein hochgradiges Projekt mit fast 1 % Uran-Gehalt und rund 30 Millionen Pfund Ressource. Die Entwicklung ist aktuell durch soziale Akzeptanzfragen bei lokalen First Nations gebremst, doch IsoEnergy arbeitet intensiv am Aufbau vertrauensvoller Beziehungen, um das Projekt zu öffnen.

Quelle Unternehmenspräsentation

Dringender Handlungsbedarf: Neue Projekte für zukünftige Uran-Nachfrage

Angesichts der absehbar steigenden Nachfrage nach Uran ist die Umsetzung neuer Projekte von zentraler Bedeutung. Unternehmen wie IsoEnergy müssen gezielt in vielversprechende Regionen investieren, um ihre Produktionskapazitäten auszubauen. Die Erschließung zusätzlicher Ressourcen stärkt nicht nur die Position von IsoEnergy im Markt, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Stabilität des globalen Uranmarktes.

In diesem Zusammenhang ist die Partnerschaft mit Purepoint ein bedeutender strategischer Schritt. Sie verschafft IsoEnergy Zugang zu einem breit gefächerten Portfolio an Uranprojekten im Athabasca-Becken - einer der ergiebigsten Uranregionen weltweit. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen und Ressourcen können beide Unternehmen die Exploration entscheidend vorantreiben und neue Potenziale erschließen.

Vor kurzem bestätigten IsoEnergy und Purepoint Uranentdeckung bei ersten Bohrungen auf dem Dorado Joint Venture Projekt

Bei den ersten Bohrungen am Ziel Q48 des Projekts - durchgeführt von Purepoint als Betreiber des Programms - wurden in zwei Bohrlöchern Uranmineralisierungen durchteuft. Dabei registrierte die Gammasonde im Bohrloch Spitzenwerte von bis zu 79.800 Zählungen pro Sekunde (CPS). Die mineralisierten Abschnitte befinden sich in stark alteriertem Wirtsgestein, was auf ein aktives hydrothermales System mit Uranführung schließen lässt.

Das Joint Venture erstreckt sich über mehr als 98.000 Hektar und konsolidiert 10 hoch bewertete Uranprojekte in drei markanten Gebieten im östlichen Athabasca-Becken von Saskatchewan: das Dorado-Projekt, das Aurora-Projekt und den Celeste-Block.

Quelle Pressemitteilung

Die Zusammenarbeit mit Purepoint stellt einen bedeutenden strategischen Schritt für IsoEnergy dar. Durch diese Partnerschaft erhält IsoEnergy Zugang zu einem breit aufgestellten Portfolio vielversprechender Uranprojekte und kann seine Explorationsaktivitäten in der ressourcenreichen Athabasca-Region gezielt ausbauen.

Kapitalerhöhung zur Beschleunigung der US-Aktivitäten

Im Rahmen einer jüngsten Kapitalerhöhung konnte IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) 50 Millionen US-Dollar einsammeln, hauptsächlich zur Beschleunigung der Projekte und Aktivitäten in den USA. Die kanadischen Explorationsarbeiten sind bereits durch vorherige Finanzierungen gesichert, sodass IsoEnergy nun gezielt den Ausbau der US-Minen vorantreiben kann.

Die Kapitalerhöhung stieß auf starke Nachfrage von internationalen Investoren aus den USA, Kanada, Australien und Europa. Ein bedeutender Ankerinvestor ist NextGen, der mit einem Anteil von 31,7 % weiterhin stark engagiert ist. Die kürzliche Notierung an der New Yorker Börse (NYSE) hat das Interesse US-amerikanischer Kapitalgeber zusätzlich gesteigert.

M&A-Strategie: Wachstum durch gezielte Akquisitionen

Das Unternehmen verfolgt eine aktive Wachstumsstrategie durch Akquisitionen, um das Portfolio zu erweitern und den Unternehmenswert zu steigern. Die Einzigartigkeit des Hurricane-Projekts macht IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) zu einem attraktiven Partner für potenzielle Fusionen und Übernahmen. Gleichzeitig wird das Portfolio kontinuierlich optimiert, indem nicht strategiekonforme Projekte abgestoßen werden.

Diese Kombination aus organischem Wachstum, strategischer Akquisition und Portfolio-Rationalisierung positioniert IsoEnergy als aufstrebenden Multi-Asset-Produzenten mit starkem Hebel auf den Uranmarkt.

Kontinuierlicher Newsflow und starke Marktposition

Für die kommenden Monate sind zahlreiche News zu erwarten, die den Wert von IsoEnergy weiter untermauern werden:

Regelmäßige Bohrergebnisse aus Kanada mit mehreren aktiven Bohrgeräten

Ergebnisse technischer und wirtschaftlicher Studien aus den US-Minen

Fortschritte bei der Erschließung der "Call-Optionen" Coles Hill und Matoush

Potenzielle Produktionsentscheidung bei Tony M noch im Jahr 2025

Fazit: Starkes Investment mit hohem Upside-Potenzial

IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) bietet Investoren eine seltene Gelegenheit: Ein Unternehmen mit einer weltweit führenden, hochgradigen Uranressource im Athabasca-Becken, einem fortgeschrittenen US-Produktionsprojekt mit geringem Kapitalbedarf und zwei potenziellen Großprojekten mit enormem Wertsteigerungspotenzial. Die solide Finanzierung, die strategische Börsennotierung in den USA und eine aktive Wachstumsstrategie machen IsoEnergy zu einem klaren Kaufkandidaten für Anleger, die vom kommenden Uran-Bullenmarkt profitieren wollen.

Der Uranmarkt erlebt derzeit eine Renaissance, getrieben durch den globalen Bedarf an sauberer, sicherer Energie und dem zunehmenden Interesse an Kernkraft als Schlüsseltechnologie im Kampf gegen den Klimawandel. IsoEnergy steht bereit, diese Nachfrage mit einem diversifizierten und qualitativ hochwertigen Portfolio zu bedienen.

Positionieren Sie sich jetzt in IsoEnergy (ISIN CA46500E8678 WKN A412Q0 ) - ein Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, klaren Wachstumstreibern und einem Managementteam, das bewiesen hat, wie man Uranressourcen erfolgreich erschließt und monetarisiert. Der Kurs hat noch erhebliches Aufwärtspotenzial, begleitet von einem kontinuierlichen Newsflow, der den Wert weiter steigern wird.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie die Webseite von ISO Energy, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen ISO Energy wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA7462347070,CA46500E8678