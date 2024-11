© Foto: Evan Vucci/AP

Der Wert hat sich an einem Tag mehr als verdoppelt: Es besteht das Gerücht, dass Trumps Medienkonzern nach einer Plattform für Kryptohandel greift.Die Trump Media & Technology Group (TMTG) befindet sich laut Financial Times in fortgeschrittenen Kaufgesprächen zu Bakkt. Die Bakkt Holding ist ein Handelsplatz für Kryptowährungen. Der Wert der Übernahme sei noch Verhandlungssache. Die Marktkapitalisierung lag am Montag bei rund 150 Millionen Dollar. Die Aktie von Bakkt kannte nach Veröffentlichung des Berichts am Dienstag kein Halten mehr und knallte um rund 162 Prozent nach oben. TMTG ist nach dem Wahlsieg Donald Trumps zu einer der am meisten gehandelten Aktien geworden. Die Bewegung der …