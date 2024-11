Die Fresenius SE-Aktie verzeichnete am Handelstag Schwankungen im XETRA-Handel. Während der Wert zunächst mit leichten Gewinnen in den Tag startete, drehte er im Verlauf ins Minus. Gegen Mittag notierte die Aktie bei 32,58 EUR, was einem Rückgang von 0,7 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 100.000 gehandelte Aktien.

Experteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Analysten sehen trotz der aktuellen Kursschwäche Potenzial für die Fresenius SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 39,16 EUR taxiert, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 2,99 EUR. Zudem erwarten Anleger eine Dividendenausschüttung von 0,870 EUR je Anteilsschein. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 26. März 2025 veröffentlicht und dürften weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Gesundheitskonzerns geben.

