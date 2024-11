Die Nvidia-Aktie ist noch immer eines der heißesten Eisen an der Börse und die weiteren Aussichten für das mittlerweile wertvollste Unternehmen auf dem Planeten bleiben freundlich. Die Nachfrage nach KI-Chips ist kaum zu bremsen und die nächste Generation Form von Blackwell steht schon in den Startlöchern. Neuerliche Gerüchte eben darüber sorgten am Montag aber für Verunsicherung.Anzeige:Das Portal "The Information" will in Erfahrung gebracht haben, dass Nvidia (US67066G1040) Zulieferer zu einer Änderung von Server-Racks ...

