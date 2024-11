Der Test einer charttechnischen Unterstützung ist für das Trading immer ein interessanter Punkt. Jungheinrich ISIN: DE0006219934 steht im Moment an so einem Punkt und kämpfte am Freitag mit der Unterstützung bei 24,00 Euro. Der Kurs startete über dem Schlusskurs vom Montag mit 24,62 Euro und konnte sich nach einem Tagestief bei 23,84 Euro aber zum Abend hin wieder über der Unterstützung positionieren. Der Verbleib dort dürfte nicht einfach werden, ...

