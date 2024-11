Die aktuell veröffentlichte Mitteldeutsche Markenstudie zeigt erneut: Für Kundinnen und Kunden in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist Netto Marken-Discount erste Wahl: Bereits zum achten Mal in Folge kürte die repräsentative Verbraucherbefragung Netto zum beliebtesten Discounter in Mitteldeutschland. Und das mit großem Abstand zum Wettbewerb....

