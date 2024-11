Arbonia AG / Schlagwort(e): Personalie

Claudius Moor wird neuer CEO der Arbonia



20.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Arbon, 20. November 2024 - Der Verwaltungsrat der Arbonia AG hat in seiner Sitzung am

19. November 2024 Claudius Moor per 1. Januar 2025 zum neuen CEO der Arbonia Gruppe ernannt. Der exekutive Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben wird sich ab diesem Tag aus seiner exekutiven Rolle zurückziehen und bis auf weiteres Präsident des Verwaltungsrats bleiben. Der Schweizerische Staatsbürger Claudius Moor, welcher seit dem 1. Juli 2020 die Division Türen leitet und seitdem auch Mitglied der Konzernleitung ist, wird per 1. Januar 2025 die Rolle des CEO der Arbonia Gruppe einnehmen. Der 1983 geborene Schweizer Staatsbürger Claudius Moor studierte an der HSG (Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen, St. Gallen) Betriebswirtschaft und schloss seinen Master in 2010 ab. Danach war er bis 2015 bei der BCG Boston Consulting Group tätig. Er trat 2015 in die Arbonia Gruppe ein und war von 2015 bis 2017 für die Konzernstrategie und die Unternehmensentwicklung der Arbonia Gruppe zuständig. In dieser Funktion war er massgeblich an der Reorganisation der Arbonia sowie auch an der Übernahme der Looser Gruppe mit den drei Türengesellschaften Prüm, Garant und Invado beteiligt. Seit 2017 ist er bereits Mitglied der Divisionsleitung Türen und seit Juli 2020 Leiter der Division. In 2019 übernahm er zudem die Geschäftsführung sowie die Leitung Vertrieb der beiden deutschen Türengesellschaften Prüm und Garant. "Wir sind sehr erfreut, Claudius Moor in seiner neuen Rolle als CEO der Arbonia willkommen zu heissen", gratuliert Alexander von Witzleben. "Mit seiner umfassenden Branchenkenntnis, seinem Engagement und seiner grossen Leidenschaft für das Türen-Business bringt er alle Voraussetzungen mit, um die Arbonia in eine positive Zukunft zu führen." Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

Ende der Adhoc-Mitteilung