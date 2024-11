Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch von 610 Euro und schloss mit einem Plus von 3,85 Prozent bei 604,80 Euro. Dieser Anstieg wurde durch die Bekanntgabe ehrgeiziger mittelfristiger Ziele auf dem Kapitalmarkttag in Rom angetrieben. Das Unternehmen plant, seinen Umsatz bis 2027 auf rund 20 Milliarden Euro zu verdoppeln, bei einer angestrebten operativen Ergebnismarge von etwa 18 Prozent. Diese Prognose übertrifft die bisherigen Erwartungen deutlich und spiegelt das anhaltende Wachstum sowie die steigende Nachfrage im Verteidigungssektor wider.

Expansion und geopolitische Rückendeckung

Rheinmetalls positive Entwicklung wird durch mehrere Faktoren gestützt. Der Eintritt in den US-Markt und ein Joint Venture mit einem italienischen Verteidigungsunternehmen positionieren den Konzern strategisch günstig. Die geopolitische Lage und Modernisierungsbestrebungen der deutschen Streitkräfte tragen zur optimistischen Zukunftsaussicht bei. Mit einem erwarteten Auftragsbestand von über 60 Milliarden Euro zum Jahresende festigt Rheinmetall seine Stellung als Schlüsselakteur in der Verteidigungsindustrie.

