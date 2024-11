© Foto: Symbolbild



Achtung: Charttechnik! Heute ist Zahltag bei Nvidia (NVDA) mit Auswirkungen auf SMCI - Das müssen Sie jetzt beachten!

Nach einem Jahr voller Turbulenzen, Kursabstürze und Herausforderungen zeigt sich Super Micro Computer langsam stabiler. Der Aktienkurs zieht an, ein neuer Wirtschaftsprüfer ist an Bord, und der Compliance-Plan nimmt Form an. Doch ist das wirklich der Wendepunkt? Ist jetzt der richtige Moment für einen Einstieg - oder bleibt Vorsicht das Gebot der Stunde? Wir nehmen die neuesten Entwicklungen, technische Signale und den fundamentalen Hintergrund unter die Lupe.

Achterbahnfahrt der letzten Monate

Was für ein Jahr für Super Micro! Anfang 2024 schien alles rosig: Die Aktie legte um satte 300 % zu und war der Liebling vieler Anleger. Doch dann der Absturz - über 65 % Verlust innerhalb weniger Monate. Ursache: Ein Bericht von Hindenburg Research, der das Unternehmen in die Kritik brachte. Die Rede war von Unregelmäßigkeiten in der Buchführung, fragwürdigen Geschäften und Problemen mit Exportkontrollen. Das sorgte für Verzögerungen bei Finanzberichten, den Abgang des Prüfers Ernst & Young und Ermittlungen durch die SEC und das US-Justizministerium. Die Krönung? Eine Warnung der Nasdaq wegen Nichteinhaltung der Berichtspflichten - Delisting-Gefahr inklusive.

Aber jetzt keimt Hoffnung auf: Mit einem klaren Compliance-Plan und BDO als neuem Wirtschaftsprüfer zeigt Super Micro, dass es zurück in die Spur finden will. Prompt sprang die Aktie nach Bekanntwerden der Meldung nachbörslich deutlich prozentual zweistellig an.

Wo stehen wir jetzt - und wo geht's hin?

Trotz aller Probleme: Technologisch ist Super Micro Computer top aufgestellt. Das Unternehmen hat sich einen Namen gemacht, wenn es um hochmoderne Serverlösungen geht, und die Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich KI stärkt diese Position weiter. Gerade erst wurden auf einer Fachkonferenz neue Produkte vorgestellt, die mit Flüssigkeitskühlung und den neuesten Nvidia-Chips punkten. Diese Innovationen sind genau das, was im boomenden KI-Sektor gefragt ist.

CEO Charles Liang sieht großes Potenzial: "Wir können die weltweit größten KI-Rechenzentren mit über 100.000 GPUs ausstatten." Klar ist aber auch: Die Technik allein reicht nicht, wenn die internen Probleme das Vertrauen der Investoren untergraben.

Delisting: Die große Unbekannte

Das Thema Delisting bleibt dennoch eine tickende Zeitbombe. Auch wenn die ersten Schritte Richtung Compliance vielversprechend sind, ist noch lange nichts in trockenen Tüchern. Super Micro muss sämtliche Berichtspflichten zügig erfüllen, sonst wird es für Anleger schwer, Vertrauen zurückzugewinnen. Der Rauswurf aus dem Nasdaq-Index wäre eine Katastrophe: Institutionelle Investoren könnten abspringen, und der Aktienkurs würde weiter leiden.

Die Lösung? Transparenz. Regelmäßige Updates zum Stand der Prüfungen und klare Kommunikation mit den Börsenaufsichtsbehörden sind jetzt essenziell. Außerdem muss die neue Prüfung durch BDO ein voller Erfolg werden - das wäre ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Rehabilitierung.



Was sagt die Charttechnik?

Nach dem krassen Absturz könnte die Aktie nun endlich einen Boden gefunden haben. Der Bereich um 20 USD bietet starke Unterstützung, und die jüngste Kursrally zeigt: Investoren schöpfen wieder Hoffnung. Mit einem Durchbruch über 30 USD wäre der Weg frei für eine deutliche Erholung. Der RSI bestätigt: Es gibt noch Luft nach oben, aber eine erste Hürde dafür scheint bereits überschritten zu sein.

Heute ist Zahltag

Spannend wird es schon heute, wenn die Quartalsergebnisse von Nvidia nachbörslich anstehen. Und die Erwartungen sind hoch. Der Fokus liegt vor allem auf den Umsätzen im Bereich Rechenzentren, da dort die GPUs für KI-Anwendungen stark nachgefragt werden. Außerdem ist die neue Blackwell-Chipserie ein heißes Thema - die Vorbestellungen laufen auf Hochtouren, und viele schauen gespannt darauf, ob die Zahlen das widerspiegeln.

Für Super Micro Computer könnten diese Ergebnisse eine spannende Signalwirkung haben, denn wenn Nvidia gute Zahlen präsentiert, spricht das für eine weiter wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur - ein klares Plus für Super Micro. Sollten die Ergebnisse allerdings hinter den Erwartungen bleiben, könnte das auch ein Zeichen dafür sein, dass sich das Wachstum in diesem Bereich abkühlt, was wiederum auch die Aktie von Super Micro Computer unter Druck setzen könnte.

Mutig investieren - oder lieber abwarten?

Super Micro Computer hat wieder Chancen, vor allem durch starke Technologien und die Partnerschaft mit Nvidia. Für risikobereite Anleger könnte das jetzt ein günstiger Zeitpunkt sein, einzusteigen - aber das Risiko bleibt dennoch noch hoch. Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet lieber noch die Quartalszahlen und Fortschritte bei den Compliance-Themen ab.

Kurzum: Spannende Perspektive mit Potenzial, aber nichts für schwache Nerven.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

