© Foto: DALL-E

Optionshändler sind darauf vorbereitet, dass der Marktwert von Nvidia nach den Quartalsergebnissen des Chip-Herstellers am Mittwoch um fast 300 Milliarden US-Dollar schwanken wird, wie Daten des US-Optionsmarktes zeigen.Nvidia-Optionen implizieren demnach einen 8,5-prozentigen Swing für die Aktie in beide Richtungen nach den Ergebnissen. Dies entspricht den früheren prozentualen Schwankungen nach den Earnings der letzten 12 Quartale. Da die Marktkapitalisierung des KI-Chipherstellers inzwischen auf 3,44 Billionen US-Dollar angewachsen ist, ist die erwartete Schwankung des Marktwerts mit rund 292 Milliarden US-Dollar so groß wie nie zuvor. Nachbörsliche Bewegungen der Nvidia-Aktie blieben in …