Die Aktie von Heidelberg Materials hatte in den vergangenen Wochen und Monaten einen bemerkenswerten Lauf. Mit einem Plus von stattlichen 46 Prozent seit Anfang Januar zählen die Anteilscheine des Baustoffriesen zu den sechs stärksten DAX-Titeln im laufenden Börsenjahr. Zudem konnte kürzlich ein neues Allzeithoch markiert werden. Vorerst scheint die Rally nun beendet zu sein. So pendelt die Aktie aktuell knapp unter dem Rekordhoch von 122 Euro. Doch Grund zur Sorge besteht deswegen natürlich keinesfalls. ...

