ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart von 92 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der US-Einzelhändler habe im dritten Quartal seinen Schwung beibehalten, schrieb Analyst Michael Lasser in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dies sei Indiz dafür, was auf absehbare Zeit noch so möglich ist. Walmart trete eindeutig in eine neue Phase ein./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 02:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 02:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9311421039