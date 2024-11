InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - November 20

The Company announces that on 19 November 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 19 November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 94.1000 Highest price paid per share: £ 95.3200 Average price paid per share: £ 94.7756

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 158,712,846 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 19 November 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 95.3200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 94.1000 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 94.7756

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 19/11/2024 09:59:02 GMT 41 94.9400 XLON 1110258315435210 19/11/2024 09:59:02 GMT 41 94.9400 XLON 1110258315435211 19/11/2024 10:07:27 GMT 77 94.9400 XLON 1110258315435684 19/11/2024 10:09:17 GMT 54 94.8400 XLON 1110258315435822 19/11/2024 10:15:01 GMT 19 94.8200 XLON 1110258315436359 19/11/2024 10:15:01 GMT 22 94.8200 XLON 1110258315436360 19/11/2024 10:16:09 GMT 7 94.7200 XLON 1110258315436516 19/11/2024 10:16:22 GMT 31 94.7200 XLON 1110258315436580 19/11/2024 10:18:54 GMT 86 94.6400 XLON 1110258315436895 19/11/2024 10:25:32 GMT 8 94.4000 XLON 1110258315437942 19/11/2024 10:25:32 GMT 74 94.4000 XLON 1110258315437943 19/11/2024 10:34:58 GMT 86 94.4200 XLON 1110258315439609 19/11/2024 10:42:29 GMT 82 94.1400 XLON 1110258315440284 19/11/2024 10:43:04 GMT 82 94.1000 XLON 1110258315440323 19/11/2024 10:57:48 GMT 55 94.2400 XLON 1110258315441894 19/11/2024 10:57:48 GMT 32 94.2400 XLON 1110258315441895 19/11/2024 11:07:00 GMT 45 94.3600 XLON 1110258315442453 19/11/2024 11:07:00 GMT 37 94.3600 XLON 1110258315442454 19/11/2024 11:14:09 GMT 82 94.4200 XLON 1110258315442871 19/11/2024 11:20:31 GMT 10 94.5800 XLON 1110258315443292 19/11/2024 11:20:31 GMT 24 94.5800 XLON 1110258315443293 19/11/2024 11:20:31 GMT 53 94.5800 XLON 1110258315443294 19/11/2024 11:26:22 GMT 85 94.7200 XLON 1110258315443771 19/11/2024 11:36:02 GMT 86 94.6400 XLON 1110258315444164 19/11/2024 11:42:49 GMT 49 94.6800 XLON 1110258315444643 19/11/2024 11:49:58 GMT 82 94.8600 XLON 1110258315445011 19/11/2024 11:56:34 GMT 51 94.6800 XLON 1110258315445475 19/11/2024 11:56:34 GMT 33 94.6800 XLON 1110258315445476 19/11/2024 12:06:11 GMT 48 94.7600 XLON 1110258315446000 19/11/2024 12:06:11 GMT 36 94.7600 XLON 1110258315446001 19/11/2024 12:13:18 GMT 45 94.8000 XLON 1110258315446538 19/11/2024 12:13:18 GMT 37 94.8000 XLON 1110258315446539 19/11/2024 12:23:52 GMT 84 94.9600 XLON 1110258315447074 19/11/2024 12:33:52 GMT 23 95.0400 XLON 1110258315447472 19/11/2024 12:33:52 GMT 31 95.0400 XLON 1110258315447473 19/11/2024 12:33:52 GMT 31 95.0400 XLON 1110258315447474 19/11/2024 12:43:19 GMT 82 95.0000 XLON 1110258315447829 19/11/2024 12:49:49 GMT 82 95.0600 XLON 1110258315448081 19/11/2024 12:49:52 GMT 85 95.0200 XLON 1110258315448088 19/11/2024 13:14:28 GMT 4 95.2400 XLON 1110258315448866 19/11/2024 13:14:28 GMT 24 95.2400 XLON 1110258315448867 19/11/2024 13:14:28 GMT 57 95.2400 XLON 1110258315448868 19/11/2024 13:17:15 GMT 42 95.2400 XLON 1110258315449000 19/11/2024 13:17:15 GMT 42 95.2400 XLON 1110258315449001 19/11/2024 13:25:10 GMT 82 95.3200 XLON 1110258315449288 19/11/2024 13:34:47 GMT 13 95.2400 XLON 1110258315449755 19/11/2024 13:34:47 GMT 70 95.2400 XLON 1110258315449756 19/11/2024 13:40:14 GMT 82 95.2200 XLON 1110258315450004 19/11/2024 13:49:10 GMT 86 95.2600 XLON 1110258315450388 19/11/2024 13:57:02 GMT 24 95.2800 XLON 1110258315450752 19/11/2024 14:00:53 GMT 84 95.2400 XLON 1110258315450928 19/11/2024 14:07:04 GMT 30 95.1400 XLON 1110258315451259 19/11/2024 14:07:04 GMT 57 95.1400 XLON 1110258315451260 19/11/2024 14:16:48 GMT 84 94.9600 XLON 1110258315451929 19/11/2024 14:17:02 GMT 82 94.9200 XLON 1110258315451936 19/11/2024 14:30:58 GMT 4 95.0200 XLON 1110258315452595 19/11/2024 14:30:58 GMT 81 95.0200 XLON 1110258315452596 19/11/2024 14:37:46 GMT 41 95.0600 XLON 1110258315453043 19/11/2024 14:37:46 GMT 46 95.0600 XLON 1110258315453044 19/11/2024 14:43:08 GMT 82 94.9400 XLON 1110258315453439 19/11/2024 14:49:03 GMT 87 94.7400 XLON 1110258315453944 19/11/2024 14:53:02 GMT 83 94.6600 XLON 1110258315454331 19/11/2024 14:59:19 GMT 87 94.5800 XLON 1110258315454817 19/11/2024 15:03:21 GMT 84 94.6600 XLON 1110258315455246 19/11/2024 15:09:08 GMT 86 94.7400 XLON 1110258315455982 19/11/2024 15:12:34 GMT 85 94.7400 XLON 1110258315456174 19/11/2024 15:19:04 GMT 84 94.6600 XLON 1110258315456694 19/11/2024 15:23:24 GMT 85 94.7600 XLON 1110258315457199 19/11/2024 15:30:00 GMT 83 94.7000 XLON 1110258315457743 19/11/2024 15:30:52 GMT 87 94.7200 XLON 1110258315458307 19/11/2024 15:32:00 GMT 6 94.7800 XLON 1110258315458565 19/11/2024 15:32:00 GMT 56 94.7800 XLON 1110258315458566 19/11/2024 15:32:00 GMT 7 94.7800 XLON 1110258315458567 19/11/2024 15:32:00 GMT 17 94.7800 XLON 1110258315458568 19/11/2024 15:33:27 GMT 84 94.7200 XLON 1110258315458919 19/11/2024 15:34:45 GMT 26 94.7800 XLON 1110258315459356 19/11/2024 15:34:45 GMT 57 94.7800 XLON 1110258315459357 19/11/2024 15:36:57 GMT 40 94.6600 XLON 1110258315459952 19/11/2024 15:37:08 GMT 44 94.6600 XLON 1110258315459989 19/11/2024 15:38:00 GMT 82 94.6600 XLON 1110258315460111 19/11/2024 15:40:32 GMT 85 94.6400 XLON 1110258315460608 19/11/2024 15:41:43 GMT 8 94.7000 XLON 1110258315460859 19/11/2024 15:41:43 GMT 74 94.7000 XLON 1110258315460860 19/11/2024 15:44:01 GMT 83 94.6600 XLON 1110258315461440 19/11/2024 15:44:01 GMT 83 94.6400 XLON 1110258315461444 19/11/2024 15:47:23 GMT 48 94.6600 XLON 1110258315462175 19/11/2024 15:47:23 GMT 39 94.6600 XLON 1110258315462176 19/11/2024 15:47:23 GMT 82 94.6400 XLON 1110258315462178 19/11/2024 15:47:23 GMT 9 94.6200 XLON 1110258315462184 19/11/2024 15:47:23 GMT 34 94.6200 XLON 1110258315462185 19/11/2024 15:47:23 GMT 16 94.6200 XLON 1110258315462186 19/11/2024 15:47:23 GMT 24 94.6200 XLON 1110258315462187 19/11/2024 15:54:10 GMT 10 94.4600 XLON 1110258315463400 19/11/2024 15:54:11 GMT 72 94.4600 XLON 1110258315463401 19/11/2024 15:57:31 GMT 12 94.4800 XLON 1110258315463836 19/11/2024 15:57:31 GMT 28 94.4800 XLON 1110258315463837 19/11/2024 15:57:31 GMT 8 94.4800 XLON 1110258315463838 19/11/2024 15:58:00 GMT 86 94.5200 XLON 1110258315463921 19/11/2024 15:59:00 GMT 86 94.5000 XLON 1110258315464054 19/11/2024 16:00:38 GMT 27 94.5400 XLON 1110258315464412 19/11/2024 16:00:38 GMT 7 94.5400 XLON 1110258315464413 19/11/2024 16:01:59 GMT 82 94.5800 XLON 1110258315464718 19/11/2024 16:03:47 GMT 24 94.6000 XLON 1110258315465036 19/11/2024 16:04:07 GMT 29 94.5800 XLON 1110258315465128 19/11/2024 16:04:07 GMT 5 94.5800 XLON 1110258315465129 19/11/2024 16:05:36 GMT 82 94.6800 XLON 1110258315465644 19/11/2024 16:06:52 GMT 83 94.7400 XLON 1110258315466080 19/11/2024 16:10:23 GMT 85 94.7400 XLON 1110258315466672 19/11/2024 16:11:15 GMT 87 94.7000 XLON 1110258315466766 19/11/2024 16:12:47 GMT 10 94.7000 XLON 1110258315466928 19/11/2024 16:13:47 GMT 41 94.6600 XLON 1110258315466995 19/11/2024 16:15:00 GMT 17 94.6800 XLON 1110258315467236 19/11/2024 16:15:00 GMT 65 94.6800 XLON 1110258315467237 19/11/2024 16:16:53 GMT 52 94.7000 XLON 1110258315467405 19/11/2024 16:16:53 GMT 31 94.7000 XLON 1110258315467406 19/11/2024 16:18:00 GMT 53 94.6600 XLON 1110258315467519 19/11/2024 16:18:00 GMT 29 94.6600 XLON 1110258315467520 19/11/2024 16:20:00 GMT 84 94.6800 XLON 1110258315467756 19/11/2024 16:21:59 GMT 20 94.6200 XLON 1110258315467972 19/11/2024 16:21:59 GMT 63 94.6200 XLON 1110258315467973 19/11/2024 16:24:02 GMT 22 94.6000 XLON 1110258315468178 19/11/2024 16:24:02 GMT 60 94.6000 XLON 1110258315468179 19/11/2024 16:26:22 GMT 58 94.6800 XLON 1110258315468422 19/11/2024 16:26:22 GMT 25 94.6800 XLON 1110258315468423 19/11/2024 16:28:47 GMT 16 94.6600 XLON 1110258315468692 19/11/2024 16:28:47 GMT 70 94.6600 XLON 1110258315468693 19/11/2024 16:30:56 GMT 86 94.6600 XLON 1110258315468917 19/11/2024 16:32:34 GMT 83 94.7000 XLON 1110258315469162 19/11/2024 16:34:25 GMT 65 94.7600 XLON 1110258315469323 19/11/2024 16:34:25 GMT 17 94.7600 XLON 1110258315469324 19/11/2024 16:36:07 GMT 84 94.7400 XLON 1110258315469598 19/11/2024 16:36:07 GMT 47 94.7200 XLON 1110258315469601 19/11/2024 16:36:07 GMT 40 94.7200 XLON 1110258315469602 19/11/2024 16:40:04 GMT 87 94.7000 XLON 1110258315470231 19/11/2024 16:44:05 GMT 41 94.7400 XLON 1110258315470870 19/11/2024 16:44:05 GMT 41 94.7400 XLON 1110258315470871 19/11/2024 16:44:05 GMT 86 94.7200 XLON 1110258315470872 19/11/2024 16:46:43 GMT 42 94.7200 XLON 1110258315471103 19/11/2024 16:46:43 GMT 41 94.7200 XLON 1110258315471104 19/11/2024 16:49:10 GMT 3 94.7600 XLON 1110258315471344 19/11/2024 16:49:59 GMT 80 94.7600 XLON 1110258315471435 19/11/2024 16:53:39 GMT 58 94.7600 XLON 1110258315471875 19/11/2024 16:53:39 GMT 5 94.7600 XLON 1110258315471876 19/11/2024 16:53:39 GMT 19 94.7600 XLON 1110258315471877 19/11/2024 16:53:49 GMT 25 94.7600 XLON 1110258315471901 19/11/2024 16:53:49 GMT 25 94.7600 XLON 1110258315471902 19/11/2024 16:53:49 GMT 5 94.7600 XLON 1110258315471903 19/11/2024 16:53:49 GMT 1 94.7600 XLON 1110258315471904 19/11/2024 16:53:49 GMT 29 94.7600 XLON 1110258315471905 19/11/2024 16:56:26 GMT 2 94.7400 XLON 1110258315472127 19/11/2024 16:56:26 GMT 82 94.7400 XLON 1110258315472128 19/11/2024 16:56:46 GMT 87 94.7600 XLON 1110258315472192 19/11/2024 16:58:47 GMT 82 94.7800 XLON 1110258315472361 19/11/2024 16:58:47 GMT 5 94.7800 XLON 1110258315472362 19/11/2024 16:58:47 GMT 10 94.7600 XLON 1110258315472364 19/11/2024 17:00:14 GMT 86 94.7800 XLON 1110258315472551 19/11/2024 17:01:52 GMT 9 94.7400 XLON 1110258315472881 19/11/2024 17:01:52 GMT 77 94.7400 XLON 1110258315472882 19/11/2024 17:04:37 GMT 6 94.7600 XLON 1110258315473326 19/11/2024 17:04:37 GMT 7 94.7600 XLON 1110258315473327 19/11/2024 17:04:37 GMT 1 94.7600 XLON 1110258315473328 19/11/2024 17:04:37 GMT 70 94.7600 XLON 1110258315473329 19/11/2024 17:05:03 GMT 1 94.7400 XLON 1110258315473365 19/11/2024 17:05:03 GMT 1 94.7400 XLON 1110258315473366 19/11/2024 17:05:03 GMT 75 94.7400 XLON 1110258315473367 19/11/2024 17:08:46 GMT 13 94.7600 XLON 1110258315473774 19/11/2024 17:08:46 GMT 74 94.7600 XLON 1110258315473775 19/11/2024 17:10:33 GMT 83 94.7600 XLON 1110258315474002 19/11/2024 17:10:56 GMT 80 94.7400 XLON 1110258315474068 19/11/2024 17:11:09 GMT 83 94.7200 XLON 1110258315474100 19/11/2024 17:12:06 GMT 85 94.7600 XLON 1110258315474204 19/11/2024 17:15:14 GMT 1 94.8800 XLON 1110258315474719 19/11/2024 17:15:14 GMT 36 94.8800 XLON 1110258315474720 19/11/2024 17:15:17 GMT 83 94.8800 XLON 1110258315474736 19/11/2024 17:15:46 GMT 84 94.9400 XLON 1110258315474859 19/11/2024 17:16:17 GMT 34 94.9200 XLON 1110258315474923 19/11/2024 17:16:17 GMT 1 94.9200 XLON 1110258315474924 19/11/2024 17:16:17 GMT 48 94.9200 XLON 1110258315474925 19/11/2024 17:17:28 GMT 57 94.9600 XLON 1110258315475154 19/11/2024 17:18:08 GMT 54 94.9600 XLON 1110258315475261 19/11/2024 17:18:54 GMT 58 95.0200 XLON 1110258315475373 19/11/2024 17:18:54 GMT 62 95.0000 XLON 1110258315475376 19/11/2024 17:20:05 GMT 37 94.9200 XLON 1110258315475555 19/11/2024 17:21:38 GMT 41 94.9200 XLON 1110258315475927 19/11/2024 17:21:38 GMT 3 94.9200 XLON 1110258315475928 19/11/2024 17:22:32 GMT 37 94.9200 XLON 1110258315476164 19/11/2024 17:22:43 GMT 13 94.9400 XLON 1110258315476190 19/11/2024 17:22:43 GMT 24 94.9400 XLON 1110258315476191 19/11/2024 17:22:57 GMT 11 94.9400 XLON 1110258315476231 19/11/2024 17:22:57 GMT 12 94.9400 XLON 1110258315476232 19/11/2024 17:22:57 GMT 14 94.9400 XLON 1110258315476233 19/11/2024 17:23:05 GMT 66 94.9200 XLON 1110258315476288 19/11/2024 17:24:07 GMT 50 94.9200 XLON 1110258315476444 19/11/2024 17:24:14 GMT 25 94.9000 XLON 1110258315476472 19/11/2024 17:24:14 GMT 20 94.9000 XLON 1110258315476473 19/11/2024 17:25:18 GMT 15 94.9000 XLON 1110258315476603 19/11/2024 17:25:53 GMT 47 94.9400 XLON 1110258315476795 19/11/2024 17:25:53 GMT 40 94.9400 XLON 1110258315476796 19/11/2024 17:25:53 GMT 45 94.9400 XLON 1110258315476797 19/11/2024 17:26:13 GMT 52 95.0000 XLON 1110258315477024 19/11/2024 17:26:22 GMT 41 94.9800 XLON 1110258315477063 19/11/2024 17:26:22 GMT 2 94.9600 XLON 1110258315477065 19/11/2024 17:26:22 GMT 48 94.9600 XLON 1110258315477066 19/11/2024 17:27:02 GMT 37 94.9200 XLON 1110258315477194 19/11/2024 17:27:37 GMT 6 94.9600 XLON 1110258315477386 19/11/2024 17:27:37 GMT 32 94.9600 XLON 1110258315477387 19/11/2024 17:27:54 GMT 13 94.9800 XLON 1110258315477465 19/11/2024 17:27:54 GMT 13 94.9800 XLON 1110258315477466 19/11/2024 17:27:54 GMT 12 94.9800 XLON 1110258315477467 19/11/2024 17:27:54 GMT 16 94.9800 XLON 1110258315477468 19/11/2024 17:28:02 GMT 38 94.9600 XLON 1110258315477511 19/11/2024 17:28:39 GMT 38 94.9800 XLON 1110258315477707 19/11/2024 17:28:41 GMT 2 94.9600 XLON 1110258315477720 19/11/2024 17:29:09 GMT 7 94.9800 XLON 1110258315477866 19/11/2024 17:29:09 GMT 77 94.9800 XLON 1110258315477867

