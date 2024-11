TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Verlusten in Japan und Australien standen Gewinne an den chinesischen Märkten gegenüber. Dabei blieben die Bewegungen überschaubar.

Vor den nach US-Börsenschluss mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chip-Spezialisten Nvidia zeigten sich die Märkte "zurückhaltend und uneinheitlich", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

In Japan sanken die Kurse leicht. Der Leitindex Nikkei 225 büßte 0,16 Prozent auf 38.352 Punkte ein. Die stärker als erwartet ausgefallene Entwicklung der Exporte bewegte nicht. Die Sorgen über neue US-Zölle hätten die Daten überlagert, hieß es am Markt. Ähnlich war die Entwicklung in Australien. Der australische S&P/ASX 200 gab um 0,57 Prozent nach auf 8.326 Punkte.

Aktien von Tokyo Gas legten in Japan deutlich zu. Sie reagierten auf den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott Investment Management, der nun einen Anteil von gut fünf Prozent an dem Unternehmen hält.

In China legten die Märtke insgesamt etwas zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte im späten Handel um 0,2 Prozent zu auf 3.985 Punkte. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg um 0,2 Prozent auf 19.705 Punkte. Die chinesische Zentralbank hatte ihre wichtigsten Zinssätze unverändert gelassen und damit den Erwartungen entsprochen./mf/ag/jha/

