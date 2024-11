© Foto: Anna Carzana/ © 2024 Advanced Micro Devices, Inc.

Der von AMD betriebene El Capitan belegt in der 64. Ausgabe der TOP500-Liste der leistungsstärksten Supercomputer der Welt den ersten Platz.Damit setzt sich AMD erstmals an die Spitze der Liste, noch vor Wettbewerber Nvidia. Die Organisation TOP500, die von den Universitäten Mannheim und Tennesse sowie dem National Energy Research Scientific Computing Center repräsentiert wird, stellt die Liste zusammen. Den Betreibern der Computer, bzw. den Unternehmen, steht die Teilnahme frei. "Das neue El Capitan-System am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien, USA, ist mit einem HPL-Wert von 1.742 EFlop/s (Floating Point Operation Per Second) das leistungsstärkste System auf der Liste", …