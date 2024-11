Noch bis Weihnachten läuft die Einspruchsfrist zum Entwurf einer Norm für das Recycling von Solarmodulen. Nicht nur aus diesem aktuellen Grund spielte das Thema auch auf der "Sicherheitstagung" zu Qualität von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern von Conexio PSE und der DGS in Berlin eine Rolle. Herausforderungen im Bereich des Recyclings von Solarmodulen und einer fehlenden Markttransparenz bei der Rückführung waren ein wichtiges Thema der Tagung "Qualität von PV-Anlagen und Batteriespeichern", die am 14. und 15. November in Berlin stattfand. Die besondere Brisanz des Problems wird deutlich, ...

