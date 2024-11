München (ots) -"Gibt es diese Wanderschuhe nicht von Louis Vuitton oder Gucci?" fragt Lisha Savage empört. Reality-Star Lisha und ihr Ehemann Lou Savage tauschen ab Mittwoch, 4. Dezember, in der Abenteuer-Reality-Show "Reality Backpackers" die Designerschuhe gegen Wanderstiefel.Rucksack statt Handtäschchen. Wasser statt Champagner. Mit sechs weiteren Reality-Stars durchquert das Ehepaar in Zweier-Teams auf verschiedenen Routen den Dschungel Kolumbiens. Jeder Tag ist ein Kampf gegen die eigenen Schwächen, die gefährliche Umgebung - und die Zeit. Welcher Reality-Star wird sich auf den Routen durch Kolumbien behaupten? Und welches Duo sichert sich den Titel "Backpackers Deluxe"?Wer stellt sich der Herausforderung?- Maria Bell ("Big Brother"): "Der Gedanke, nicht duschen zu können, ist für mich der reinste Horror."- Diogo Sangre (Sieger "Forsthaus Rampensau Germany" 2023): "Ich habe mich in meinem Urlaub in Portugal perfekt vorbereitet. Ich bin bereit für alles, was kommt."- Gina Beckmann ("Prominent getrennt"): "Zur Vorbereitung auf RealityBackpackers werde ich mir vielleicht ein paar Camping-Hacks auf TikTok anschauen."- Stephan "Steff" Jerkel (Sieger "Das große Promi-Büßen" 2023): "Ich habe mich in letzter Zeit wirklich gehen lassen und hoffe, dass das nicht zu meinem Verhängnis wird."- Edda Pilz ("Ex on the Beach"): "Ich bin schon verwöhnt. Ich brauche immer meinen Lipgloss und einen Iced Latte."- Hannes Mörl ("Love Island"): "Ich freue mich richtig, durch das Format wieder mehr Bezug zur Natur zu bekommen."Das ist "Reality Backpackers":Acht Reality-Stars. Vier Teams. Ein Ziel: Die "Reality Backpackers" müssen einen hunderte von Kilometern entfernten Zielort in einem kolumbianischen Dorf erreichen. Auf dem Weg dorthin durch den Dschungel Kolumbiens gilt es, Checkpoints und Tagesziele zu erreichen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Das schnellste Paar erhält die meisten Punkte. Das Team mit den meisten Punkten beim Erreichen der Strandbar gewinnt und wird das "Backpackers Deluxe" 2024.Die Abenteuer-Reality-Show wird von Cheerio Entertainment produziert."Reality Backpackers", Staffel 2, ab Mittwoch, 4. Dezember, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 9507 1172Isabella.toennes@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5912745