© Foto: Angga Budhiyanto - picture alliance

Qualcomm plant gigantischen Umsatz außerhalb von Smartphones: Fokus auf PC-, Automobil- und XR-Chips soll Verluste durch Apple kompensieren.Der weltgrößte Anbieter von Mobilfunkchips, Qualcomm, hat bei seinem Investorentag in New York ehrgeizige Pläne vorgestellt: Bis 2029 will das Unternehmen außerhalb des Smartphone-Segments einen jährlichen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar erzielen. Besonders die Bereiche PC-Chips, Automotive und Mixed-Reality-Headsets stehen im Fokus. PC-Chips: Angriff auf Intel Mit der Einführung des Snapdragon X für Windows-Geräte setzt Qualcomm auf Wachstum im hart umkämpften Markt der PC-Chips. Das Unternehmen erwartet bis 2029 4 Milliarden US-Dollar Umsatz aus …