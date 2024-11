Beispielloses Angebot verbindet Unternehmensmitarbeiter nahtlos mit neuen Wellness-Optionen

Neues Serviceangebot, um das B2B-Wachstum zu beschleunigen

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Eigentümer, Betreiber und Anbieter von Managementdienstleistungen und Produkten für Kosmetikzentren, gab heute die Einführung von SBC Wellness bekannt, einer Wellness-Lösung für Firmenkunden, die ihre Mitarbeitervorteilsprogramme verbessern möchten. Das Unternehmen glaubt, dass Personalmanager SBC Wellness als attraktive Ergänzung des Leistungsangebots ansehen werden, was die Bemühungen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung stärken sowie letztendlich zu gesünderen, glücklicheren und engagierteren Mitarbeitern führen könnte. Während des Zeitraums vor Einführung dieser B2B-Initiative schloss SBC Medical erfolgreich Verträge mit Unternehmen ab und plant, den Einsatz schrittweise auszuweiten sowie neue Partnerschaften einzugehen, sobald sich die Markenbekanntheit gefestigt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241115034617/de/

SBC Medical Launches SBC Wellness, a New Solution to Help Companies Deliver Additional Health Benefits and Enhance Employee Wellbeing (Photo: Business Wire)

Hintergrund zum Wellnessmarkt

Da der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt immer härter wird und sich die Lebensstile weiterentwickeln, wird es für Unternehmen immer schwieriger, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Die Mitarbeiterzufriedenheit (ES) ist für die Rekrutierung von Spitzentalenten sowie zur Vorbeugung von Fluktuation unerlässlich und kann dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu erhalten. Laut einem Forschungs- und Marktbericht mit dem Titel "Japan Corporate Wellness Market Forecasts from 2023 to 2028", wird die japanische Corporate Wellnessbranche voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,46 wachsen und im Jahr 2028 7,423 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 4,204 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Corporate Wellness wird in Japan voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, was dem steigenden Bewusstsein der Beschäftigten für ihre psychische und physische Gesundheit geschuldet ist, gepaart mit den positiven Bemühungen der japanischen Geschäftswelt, die Arbeitsmoral der Beschäftigten zu verbessern sowie die Produktivität zu steigern. Außerdem kann die Einführung eines Mitarbeiter-Wellnessprogramms die Unternehmenskultur und das Arbeitsumfeld verbessern." Bezugsquelle: https://www.researchandmarkets.com/reports/5913092

Neues B2B-Geschäft

SBC Wellness wird ab 18. November 2024 für Kunden verfügbar sein. Das Unternehmen plant für die Zukunft, sein B2B-Geschäft zu stärken und zieht in Erwägung, das Angebot der SBC Wellness-Lösung für Mitarbeitervorteile als neuen Wachstumsbereich anzubieten. In den letzten Jahren hat sich die ästhetische Medizin nicht nur auf die Bedürfnisse der Menschen nach "Schönheit" angepasst, sondern auch als ein Element etabliert, welches die "Gesundheit" und den "persönlichen Lebensstil" unterstützt. Daher erregt die Aufnahme der kosmetischen Medizin in die Mitarbeitervorteilsprogramme Aufmerksamkeit, als Initiative, welche die Selbstfürsorge, Regeneration und Arbeitsmotivation der Beschäftigten fördert, was auch die Gesamtleistung und das Markenimage des Unternehmens stützen kann, indem das Vertrauen der Nutzer in ihre Arbeit gestärkt wird. Das Unternehmen hat diese B2B-Wachstumsinitiative entwickelt, um die Unternehmensziele zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen und ein lohnendes Arbeitsumfeld zu schaffen sowie letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Informationen zur SBC Wellness Mitarbeitervorteilslösung

Die Lösung von SBC Wellness beginnt mit einer Beratung durch einen VIP-Concierge per mobiler App oder über ein spezielles Telefon und eine App, um die Anliegen der Nutzer zu ermitteln sowie Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten und zur Auswahl der Klinik zu unterbreiten. SBC Wellness ist bestrebt, eine angenehme und zugängliche Umgebung für verschiedene Nutzer zu schaffen, einschließlich derjenigen, die neu in der kosmetischen Medizin sind. Zusätzlich zur Vorstellung von Kliniken, die den Präferenzen der Nutzer entsprechen, vereinbart SBC Wellness auch Termine für die Nutzer, koordiniert ihren Zeitplan und achtet gleichzeitig auf wettbewerbsfähige Preise auf der Grundlage der bei SBC Medical verfügbaren Angebote. Im Rahmen dieses Angebots plant SBC Medical, Fruchtbarkeitsbehandlungen und das Einfrieren von Eizellen anzubieten, unterstützt von der Roppongi Women's Clinic im Kliniknetzwerk von SBC Medical. Viele der größten US-Unternehmen bieten ein ähnliches Angebot. Zusätzliche Premium-Dienstleistungen wie individuelle Beratung für fortschrittliche Hautpflegebehandlungen und Haarentfernung werden für Führungskräfte angeboten, um ihre Präsenz im Beruf zu verbessern sowie das Vertrauen in das Geschäftsumfeld zu stärken.

SBC Medical Group Wachstumsstrategie

SBC Medical ist überzeugt, dass dieses neue Dienstleistungsangebot durch die Stärkung des B2B-Geschäfts eine neue Wachstumsphase einleiten wird. Das Unternehmen strebt danach, eine starke Präsenz in einem schnell wachsenden Markt aufzubauen, indem es Mitarbeitervorteilsprogramme entwickelt, welche die Personalstrategien des Unternehmens unterstützen. Zusätzlich zum bestehenden Franchise-Geschäft des Unternehmens für Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, sein Wachstum weiter zu beschleunigen, indem es sich auf das B2B-Geschäftsangebot als neue langfristige Wachstumssäule konzentriert. Das Unternehmen hat sich ein Fünf-Jahres-Ziel gesetzt, um Partnerschaften mit 10 der ca. 10 000 größten Unternehmen in Japan einzugehen und seinen aktuellen Kundenstamm (etwa 4 Millionen) um das 1,5-Fache zu erweitern. Das Unternehmen glaubt, dass die Erreichung dieser Ziele einen Mehrwert für verschiedene Interessengruppen schaffen und gleichzeitig zeigen wird, dass der von SBC Medical gebotene Wert nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei Unternehmen begehrt ist. Außerdem strebt das Unternehmen mit der Erweiterung seines Kundenstamms sowie der Gewinnung neuer treuer Kunden durch die Einführung der SBC-Vorteilsprogramme bei Mitarbeitern von Unternehmen eine Steigerung seiner Einnahmen und eine Verbesserung seiner Rentabilität an. SBC Medical beabsichtigt, weitere Fortschritte und neue Partnerschaften auf der offiziellen Website von SBC Medical bekannt zu geben, sobald sie verfügbar sind.

Erfahren Sie mehr über SBC Wellness: sbc-alliance@sbc.or.jp

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical, mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt und bietet Managementdienstleistungen sowie Produkte für kosmetische Behandlungszentren an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchisenehmer-Kliniken. Dies umfasst, ist jedoch nicht beschränkt auf Werbe- und Marketingbedarf auf verschiedenen Plattformen (z. B. Social-Media-Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), die Buchung von Reservierungen für Kunden von Franchisenehmer-Kliniken, Unterstützung bei der Anmietung von Wohnraum für Franchisenehmer-Beschäftigte und bei der Anmietung von Einrichtungen, den Bau und die Gestaltung von Franchisenehmer-Kliniken, die Beschaffung von medizinischen Geräten und medizinischen Verbrauchsmaterialien (Weiterverkauf ), die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchisenehmer-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinikkunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Warenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernberatungen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchisenehmer-Klinik (Kundenbindungspunkteprogramm) und Zahlungstools für die Franchisenehmer-Kliniken.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, zum Umsatz- und Gewinnwachstum sowie zu Geschäftsaussichten. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "sollte", "erwartet", "vermutet", "betrachtet", "schätzt", "glaubt", "plant", "projiziert", "prognostiziert", "potenziell", "zielt darauf ab" oder "hofft" oder deren Verneinung bzw. an ähnlichen Begriffe erkannt werden. Das Unternehmen warnt Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen von Umständen unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren auftreten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusagen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hinterlegten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, die auf der Website der SEC auf www.sec.gov zugänglich sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241115034617/de/

Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui Leiter für Investorenbeziehungen

E-Mail: ir@sbc-holdings.com