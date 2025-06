SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical"), ein weltweit tätiges Franchise- und Dienstleistungsunternehmen für ästhetische Kliniken, wurde im Rahmen der Neuzusammensetzung der Russell-Indizes für 2025 mit Wirkung zum Handelsbeginn am 30. Juni in den breit angelegten Russell 3000 Index aufgenommen.

Die Aufnahme in den Russell 3000 Index, die für ein Jahr gültig ist, bedeutet die automatische Aufnahme in den Large-Cap-Index Russell 1000oder den Small-Cap-Index Russell 2000sowie in die entsprechenden Wachstums- und Wertstile-Indizes.

Russell-Indizes werden von Anlageverwaltern und institutionellen Anlegern häufig für Indexfonds und als Benchmarks für aktive Anlagestrategien verwendet. Nach den Daten von Ende Juni 2024 werden Vermögenswerte in Höhe von rund 10,6 Billionen USD an den Russell US-Indizes gemessen, die zum globalen Indexanbieter FTSE Russell gehören.

Fiona Bassett, CEO von FTSE Russell, einem Unternehmen der LSEG, äußert sich wie folgt:

"Die Russell-Indizes haben sich kontinuierlich an die sich wandelnde Dynamik der US-Wirtschaft angepasst. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Russell-US-Indizes vollständig neu zu kalibrieren, um sicherzustellen, dass die Indizes den Markt weiterhin genau abbilden. Der Übergang zu einer halbjährlichen Neuzusammensetzung ab 2026 wird sicherstellen, dass unsere Indizes weiterhin den Markt repräsentieren und den Zweck des Index als Portfolio-Benchmark erfüllen."

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt Managementdienstleistungen und Produkte für kosmetische Behandlungszentren und bietet diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchisenehmer-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbe- und Marketingbedürfnisse auf verschiedenen Plattformen (z. B. Social-Media-Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Reservierungen für Kunden von Franchisenehmer-Kliniken, Unterstützung bei der Anmietung von Wohnraum für Franchisenehmer-Beschäftigte und bei der Anmietung von Einrichtungen, beim Bau und der Gestaltung von Franchisenehmer-Kliniken, Beschaffung von medizinischen Geräten und medizinischen Verbrauchsmaterialien (Weiterverkauf), die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchisenehmer-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinikkunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Warenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernberatungen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchisenehmer-Klinik (Kundenbindungspunkteprogramm) und Zahlungsmittel für die Franchisenehmer-Kliniken.

Über FTSE Russell, ein Unternehmen der LSEG

FTSE Russell ist ein weltweit führender Anbieter von Indizes, der innovative Benchmarking-, Analyse- und Datenlösungen für Investoren auf der ganzen Welt bereitstellt. FTSE Russell berechnet Tausende von Indizes, die Märkte und Anlageklassen in mehr als 70 Ländern messen und benchmarken und 98 des globalen investierbaren Marktes abdecken. Die Expertise und Produkte des FTSE Russell Index werden weltweit von institutionellen und privaten Anlegern in großem Umfang genutzt. Ungefähr 18,1 Billionen USD werden an FTSE Russell-Indizes gemessen. Führende Vermögensinhaber, Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und Investmentbanken nutzen die Indizes von FTSE Russell als Benchmark für ihre Anlageperformance und zur Erstellung von ETFs, strukturierten Produkten und indexbasierten Derivaten. Die Gestaltung und Verwaltung der FTSE Russell-Indizes basiert auf einer Reihe universeller Grundsätze: Eine transparente, regelbasierte Methodik wird von unabhängigen Ausschüssen führender Marktteilnehmer festgelegt. FTSE Russell konzentriert sich auf die Anwendung der höchsten Branchenstandards bei der Indexgestaltung und -verwaltung und hält sich an die IOSCO-Grundsätze. FTSE Russell konzentriert sich außerdem auf Indexinnovationen und Kundenpartnerschaften, um die Breite, Tiefe und Reichweite seines Angebots zu verbessern.

FTSE Russell ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der London Stock Exchange Group.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß unsicher sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens wider, unter anderem hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, des Umsatz- und Gewinnwachstums sowie der Geschäftsaussichten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "Ziele", "hofft" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") aufgeführt sind, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Asien)

Hikaru Fukui Head of Investor Relations E-Mail: ir@sbc-holdings.com

ICR LLC (In den USA)

Bill Zima Managing Partner E-Mail: bill.zima@icrinc.com