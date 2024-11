FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 985 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14000 (15000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 270 (235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5100 (5000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1200 (1130) PENCE - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2800 (2450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 545 (537) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS EASYJET TO 'HOLD' - PRICE TARGET 530 PENCE - JEFFERIES CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2550 (3025) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES SEGRO PLC WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 804 PENCE - JPMORGAN CUTS SSP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 200 (280) PENCE - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1700 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 940 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 505 (515) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1045 (1055) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASTRAZENECA TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 11300 PENCE - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2850 (2750) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob