Hamburg (ots) -- Konferenz am 29./30. November 2024 findet im UKE statt, Experten kommen aus Argentinien, China, USA und ganz EuropaAuf Initiative und Einladung der Asklepios Kliniken und in enger Kooperation mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) treffen sich am 29./30. November etwa 60 der weltweit führenden Leberchirurgen in Hamburg zu einem zweitägigen Kongress (https://asklepios-akademie.de/frontend/index.php?sub=60) im UKE. Der Einladung sind renommierte Spezialisten aus aller Welt gefolgt, u.a. aus China, Argentinien, den USA und vielen europäischen Ländern. Organisiert wird die hochkarätige Veranstaltung von der Asklepios Akademie für ärztliche Fortbildung - Ärzteakademie."Es handelt sich um ein außergewöhnliches Treffen, da die Kolleg:innen persönlich vor Ort sein werden und nicht online teilnehmen. Dies bietet eine wertvolle Gelegenheit, Hamburg als medizinischen Schwerpunktstandort zu präsentieren", so Prof. Dr. med Karl-J. Oldhafer, Chefarzt der Klinik für Leber-, Gallengangs- und Pankreaschirurgie in der Asklepios Klinik Barmbek. "Besonders attraktiv ist, dass die Organisation sowohl durch uns, Asklepios, als auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erfolgt", so Prof. Oldhafer, der das Spezialisten-Treffen - ein sogenanntes Consensus Meeting - initiiert hat.Prof. Oldhafer ist auch einer der vier Chairmen der Veranstaltung, ebenso wie Prof. Dr. med. Thilo Hackert, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE).Ein Consensus Meeting ist ein Treffen von Ärzt:innen, bei dem offene Fragen zu medizinischen Themen diskutiert werden, mit dem Ziel, am Ende einen gemeinsamen Konsens zu erreichen. Die komplexen Leberoperationen, die auf dem Consensus Meeting in Hamburg diskutiert werden, werden auch in der Asklepios Klinik Barmbek durchgeführt. In Deutschland gibt es nur wenige Zentren, an denen solche Eingriffe vorgenommen werden.