Zollikofen - T-Systems Schweiz formiert ein neues Management-Team. Thomas Reitze, der mit seinem Geschäftsführungsteam den IT-, Cloud- und Digitalisierungsdienstleister in den vergangenen Jahren erfolgreich transformiert hat, übergibt auf eigenen Wunsch die Rolle des Managing Directors per 1. Dezember 2024 an Olivier Bandle. Der 50-jährige Schweizer Manager war zuletzt als Chief Executive Officer bei Nordcloud, einer IBM-Tochter, für das Schweizer ...

