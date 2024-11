Die FCR Immobilien AG hat in den ersten neun Monaten 2024 trotz schwieriger Marktbedingungen eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Die Gesamtumsatzerlöse stiegen um 29% auf EUR 35,7 Mio., vor allem aufgrund von Verkaufserlösen in Höhe von EUR 8,8 Mio. Die Mieterlöse blieben mit EUR 26,9 Mio. stabil. Das operative Ergebnis (FFO) sank aufgrund höherer Finanzierungskosten auf EUR 5,3 Mio., die teilweise durch Kosteneinsparungen in verschiedenen Bereichen kompensiert werden konnten und somit die Effizienz des Unternehmens zeigt. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei soliden EUR 6,4 Mio. Die eingeleitete Zinswende ab Juni 2024 verspricht positive Auswirkungen auf Finanzierungen und zukünftige Akquisitionen. Die FCR zeigt sich widerstandsfähig im dynamischen Marktumfeld und ist gut positioniert, um im deutschen Immobilienmarkt nachhaltig erfolgreich zu sein. mwb researchs Analysten bestätigen daher ihre KAUFEN-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 20.50. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG