Das Hamburger Energie-Start-up 1Komma5° hat seinen KI-Geschäftsbereich in das Tochterunternehmen Heartbeat ausgegliedert. Die Ausgliederung des KI-Geschäfts begründet 1Komma5° mit der hohen Nachfrage nach Lösungen für Bestandsanlagen, die nicht von 1Komma5° installiert wurden, sowie mit dem für 2025 geplanten breiten Smart-Meter-Rollout. In das neue KI-Tochterunternehmen mit dem vollständigen Namen "1Komma5° Heartbeat GmbH" will 1Komma5° in den nächsten drei Jahren 100 Millionen Euro investieren.Die ...

