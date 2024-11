Berlin - Die Linke strebt nach Angaben von Parteichef und Spitzenkandidat Jan van Aken den Wiedereinzug in den Bundestag mit Werten klar über der Fünf-Prozent-Hürde an."Wir wollen mit sieben Prozent in den Bundestag - und die Mission Silberlocke hilft uns dabei", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Das ist Teil unserer Doppelstrategie: Mit starken Persönlichkeiten holen wir mehrere Direktmandate, damit sind wir sicher wieder im nächsten Bundestag vertreten. Und mit einem klaren bundesweiten Wahlkampf zeigen wir, wofür die Linke steht - soziale Sicherheit, bezahlbares Leben und Respekt für alle."Van Aken ergänzte: "Die Silberlocken sind Teil unserer Garantie: Jede Stimme für die Linke stärkt unsere Präsenz im Bundestag." Man spiele auf Sieg und auf Sicherheit, mit sechs Top-Kandidaten in aussichtsreichen Wahlkreisen. "Mit der Doppelstrategie zieht die Linke mit Direktmandaten und einem starken Ergebnis sicher in den Bundestag ein."