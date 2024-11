Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall mit weiterem Allzeithoch!

Der DAX® startete heute mit leichten Gewinnen in den Handelstag. Er notiert knapp 0,55 Prozent höher bei 19.160 Punkten. Doch die Unsicherheit bei den Anlegern bleibt. Gestern Nachmittag musste der deutsche Leitindex eine unerwartete Wende hinnehmen und fiel ein gutes Stück unter die 19.000 Punkte-Marke. Der Ukraine Krieg stellt ein hohes Risiko dar. Zu den meistgehandelten Produkten an der EUWAX gehören aktuell wieder Knock-out-Produkte auf den DAX®.

Auch Call Knock-out-Optionsscheine auf Rheinmetall sind heute gefragt. Das Papier erreichte heute Morgen ein neues Allzeithoch. Das Rüstungsunternehmen plant den Umsatz in den nächsten drei Jahren auf EUR 20 Milliarden zu steigern. Zu der hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern, auch aufgrund des Ukraine-Krieges, kommen zwei weitere Großaufträge dazu. Spülluftpumpen für einen deutschen Autohersteller und Bergefahrzeuge für die kanadische Regierung. Doch ein Waffenstillstand im Ukraine Krieg könnte das Papier kurzfristig negativ beeinflussen. Im Blickpunkt der Anleger stehen ebenfalls Long Faktor-Optionsscheine auf Infineon Technologies. Seit Anfang der Woche gaben die Aktien des deutschen Halbleiterherstellers nach und notieren bei EUR 29,16. Das Unternehmen hat das Schlussquartal etwas besser abgeschlossen als erwartet. Dennoch seien die KI-Server der einzige Bereich, der im Moment gut läuft. Der Halbleitermarkt verweilt weiterhin in einer zyklischen Schwäche-Phase. Zuletzt gehören Call-Optionsscheine auf SAP zu den meistgehandelten Produkten. Das Papier des Softwareherstellers konnte einen leicht positiven Handelsstart hinlegen. Im Vergleich zu gestern steht die Aktie also knapp 0,8 Prozent höher.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD06S0 8,07 19128,50 Punkte 19920,47 Punkte 25,60 Open End DAX® Call HD8PZT 6,82 19132,50 Punkte 18471,94 Punkte 28,16 Open End DAX® Call HD818S 4,08 19132,50 Punkte 18750,21 Punkte 46,84 Open End NVIDIA Corp. Call HD211D 81,26 147,005 USD 61,71 USD 1,72 Open End Rheinmetall AG Call UG0NV5 2,67 601,40 EUR 578,00 EUR 22,73 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put UG0CUT 2,40 19163,50 Punkte 19000,00 Punkte 75,89 20.12.2024 DAX® Put HD14GD 1,13 19163,50 Punkte 18500,00 Punkte 174,36 17.12.2024 DAX® Call UG0CX6 0,98 19165,00 Punkte 21000,00 Punkte 200,68 21.03.2025 DAX® Put HD97AC 0,25 19163,50 Punkte 18500,00 Punkte 832,93 26.11.2024 SAP SE Call HD27RF 3,26 221,775 EUR 220,00 EUR 6,78 17.06.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 16,95 446,745 USD 287,11 USD 3 Open End DAX® Long HC3TKM 7,20 19172,50 Punkte 17157,32 Punkte 10 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,12 28,885 EUR 21,83 EUR 4 Open End DAX® Long HD6SGG 10,41 19172,50 Punkte 15251,12 Punkte 5 Open End DAX® Long HC01KT 0,54 19172,50 Punkte 18004,52 Punkte 18 Open End

