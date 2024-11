Xiaomi verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 30,5 Prozent auf 92,51 Milliarden Yuan, womit die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,21 Yuan, was den Prognosen entsprach. Besonders hervorzuheben ist das rasante Wachstum im Elektroauto-Segment, das mit 39.790 ausgelieferten Fahrzeugen der SU7-Serie einen Umsatz von 9,5 Milliarden Yuan erzielte - ein Zuwachs von 52,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Trotz dieser positiven Entwicklung reagierte die Börse zunächst verhalten.

Anleger zeigen gemischte Reaktionen

Die anfängliche Euphorie an der Hongkonger Börse, die zu einem Kursanstieg von 2,9 Prozent führte, wich rasch einer skeptischeren Haltung. Am Folgetag gab die Xiaomi-Aktie 1,74 Prozent nach und schloss bei 28,30 Hongkong-Dollar. Diese Schwankungen spiegeln die komplexe Marktsituation wider, in der sich der Tech-Konzern trotz starker Zahlen und Fortschritte im E-Auto-Bereich behaupten muss. Die Anleger scheinen die langfristigen Auswirkungen des diversifizierten Geschäftsmodells von Xiaomi noch abzuwägen.

