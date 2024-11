FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram von 15 auf 10 Franken gesenkt und die Einstufung angesichts des Kurspotenzials auf "Buy" belassen. Analyst Robert Sanders zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nicht überrascht davon, dass der Halbleiterhersteller seinen Bericht zum dritten Quartal dazu nutzte, um auf niedrigere Umsätze und eine geringere Rentabilität im Automobilgeschäft hinzuweisen. Letzteres sei auf "zyklischen Gegenwind" zurückzuführen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: AT0000A3EPA4