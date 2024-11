DJ MARKT USA/Tagesmotto: Warten auf Nvidia

Von Steffen Gosenheimer

Abwarten dürfte am Mittwoch das Geschehen an der Wall Street dominieren. Denn nach Börsenschluss wird mit Nvidia das vermeintlich wichtigste KI-Unternehmen seine Bücher öffnen und über das vergangenen Quartal berichten. Je nachdem wie die Zahlen ausfallen, haben sie das Potenzial die Börsen weltweit am Donnerstag stärker zu bewegen angesichts der zunehmenden Bedeutung von KI in vielen Industrie- und Lebensbereichen. Die Futures auf die großen Indizes deuten denn auch nur geringe Veränderungen zum Handelsstart an. Dazu ist konjunkturseitig die Agenda leer.

Nvidia, die am Vortag um fast 5 Prozent zugelegt hatten, tendieren vorbörslich praktisch unverändert. Der Markt rechnet mit weiteren großen Zuwächsen bei Gewinnen und Umsätzen.

Comcast werden 2,8 Prozent fester gesehen. Marktteilnehmer rechnen nach einem Bericht des Wall Street Journal damit, dass das Unternehmen noch am Berichtstag die Trennung von den Kabel-TV-Sendern der Tochter NBCUniversal mitteilen wird. Im Oktober hatte Comcast angekündigt, einen solchen Schritt zu prüfen. Das Kabel-TV-Geschäft brauche wahrscheinlich mehr Größe, um erfolgreich zu sein, meinen Manager aus der Medienbranche.

Super Micro Computer kommen nach der 30-Prozent-Rally vom Vortag um 3 Prozent zurück in der Vorbörse. Das Unternehmen hatte einen neuen Wirtschaftsprüfer benannt, nachdem versäumte Fristen die Notiz der Aktie an der Nasdaq gefährdet hatten.

Weitere Unternehmensergebnisse stehen im Tagesverlauf noch von Target, TJX Cos. und Williams-Sonoma auf dem Kalender, nachbörslich neben Nvidia von Palo Alto Networks und Snowflake.

November 20, 2024 05:56 ET (10:56 GMT)

