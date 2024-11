NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 81 auf 93 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien hätten auch bei rekordhoher KGV-Bewertung weiter Luft nach oben, schrieb Analystin Kate McShane in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu starken Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung. Der Einzelhandelsriese habe den Graben für die Konkurrenz weiter vertieft. Zudem habe das Thema Automatisierung noch gar nicht wirklich auf die Bilanz durchgeschlagen, dürfte aber in den kommenden Jahren noch kräftig Gewinnimpulse verleihen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 18:41 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9311421039