Die Hensoldt-Aktie zeigt sich derzeit volatil am Börsenparkett. Im XETRA-Handel schwankte der Kurs zwischen 35,12 EUR und 35,76 EUR, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz dieser Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive optimistisch. Analysten sehen das mittlere Kursziel bei beachtlichen 40,50 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenerhöhung und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,558 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,400 EUR) darstellt. Diese positive Entwicklung wird durch die Gewinnerwartungen für 2024 untermauert, bei denen von einem Gewinn je Aktie von 1,57 EUR ausgegangen wird. Trotz eines Quartalsverlusts im letzten Berichtszeitraum zeigt der Umsatzanstieg von 410 Millionen EUR auf 520 Millionen EUR das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Anzeige