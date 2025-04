Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle sorgen am Donnerstag-Vormittag für Marktverwerfungen. Auf breiter Front geben die Aktienkurse nach. Rüstungsaktien halten sich dabei jedoch recht stabil. Die Papiere von Rheinmetall drehen sogar ins Plus. Verteidigung bleibt wichtig - auch in Zeiten eines Zoll-Kriegs. DER AKTIONÄR bietet Anlegern nun neue Chancen. Mit einem Zehn-Prozent-Importzoll für sämtliche Länder und noch strengeren Sätzen für einzelne Staaten im fernen Osten hat US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...