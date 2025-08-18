Die Renk-Aktie kann am Montag anziehen, gemeinsam mit dem Rest des Rüstungssektors. Ist das schon der Beginn der Erholungsrallye, auf die Investoren bereits seit Langem warten? Oder geht es noch tiefer? Rüstungssektor im Aufwind In den vergangenen Wochen stand der deutsche Rüstungssektor an der Börse heftig unter Druck, nachdem Sorge um ein Ende des Krieges zwischen der Ukraine und Russland aufgekommen war. Am Montag zeigten sich Renk & Co. allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
