Red Cloud erhöht Bewertung: Sonoro Gold Kursziel jetzt bei 0,30 CAD

Anzeige / Werbung Das kanadische Analystenhaus Red Cloud Securities hat in einem aktuellen Bericht das Kursziel für Sonoro Gold Corp. von zuvor 0,25 CAD auf 0,30 CAD angehoben. Die Analyse wurde dabei unabhängig vom Unternehmen selbst erstellt. Die Analysten begründeten ihre Einschätzung mit strategischen Fortschritten und der soliden Wirtschaftlichkeit des Cerro Caliche-Projekts. Dies könnte nach ihrer Einschätzung das Vertrauen in die Zukunft des unabhängigen Goldprojekts weiter stärken. Das kanadische Analystenhaus Red Cloud Securities hat in einem aktuellen Bericht das Kursziel für Sonoro Gold Corp. von zuvor 0,25 CAD auf 0,30 CAD angehoben. Die Analyse wurde dabei unabhängig vom Unternehmen selbst erstellt. Die Analysten begründeten ihre Einschätzung mit strategischen Fortschritten und der soliden Wirtschaftlichkeit des Cerro Caliche-Projekts. Dies könnte nach ihrer Einschätzung das Vertrauen in die Zukunft des unabhängigen Goldprojekts weiter stärken. Cerro Caliche mit beeindruckenden Wirtschaftsdaten Das Cerro Caliche-Projekt in Mexiko verfüge laut Red Cloud über überzeugende Wirtschaftszahlen. Die vorläufige Wirtschaftsbewertung (PEA) aus Oktober 2023 weise einen Nettogegenwartswert (NPV) von 77 Millionen USD nach Steuern und eine interne Rendite (IRR) von 63 % bei einem Goldpreis von 2.000 USD pro Unze aus. Geringe Investitionskosten von 15,5 Millionen USD und eine geplante Minenlaufzeit von neun Jahren machten das Projekt besonders attraktiv. Red Cloud sehe hier erhebliches Potenzial für eine langfristig rentable Entwicklung.



Zusätzlich hob Red Cloud hervor, dass der steigende Goldpreis die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter stärken könnte. Die Analysten berechneten die Sensitivität des Projekts bei verschiedenen Goldpreisen und schätzten den Nettovermögenswert (Net Asset Value, NAV) von Cerro Caliche bei einem Goldpreis von 2.600 USD pro Unze auf 155,7 Millionen USD. Der NAV zeigt den Gesamtwert des Projekts unter den aktuellen Bedingungen und wird häufig verwendet, um den wirtschaftlichen Status eines Projekts umfassend darzustellen. Diese Berechnung unterstreiche laut Red Cloud das hohe Potenzial des Projekts in einem stabilen bis steigenden Goldpreis-Umfeld. Geschätzten Nettovermögenswert (NAV) des Cerro Caliche-Projekts bei unterschiedlichen Goldpreisen von Red Cloud Securities Analysten loben strategische Schritte Timothy Lee, leitender Analyst bei Red Cloud, hob hervor, dass Sonoro Gold durch die vollständige Übernahme des Projekts klare Fortschritte erzielt habe. Mit der finalen Zahlung von 250.000 USD seien nun alle Rechte am Projekt gesichert, was bestehende Unsicherheiten ausgeräumt habe. Red Cloud sehe zudem gute Chancen für eine zügige Genehmigung durch die mexikanischen Behörden, da das aktuelle politische Umfeld seit dem Regierungswechsel als bergbaufreundlicher eingeschätzt werde. Starke Grundlage in einer bergbau-freundlichen Region Das Projekt liege in Sonora, einem bergbau-freundlichen Bundesstaat mit gut ausgebauter Infrastruktur und einer langen Geschichte im Goldabbau. Die Nähe zu etablierten Minenprojekten, wie dem Mercedes-Projekt von Bear Creek Mining, werde von Red Cloud als strategischer Vorteil gewertet. Mit 498 Bohrungen über 55.360 Meter habe Sonoro bisher die Basis für eine potenzielle Erweiterung der Ressource gelegt. Positives Marktumfeld unterstützt Entwicklung Red Cloud betonte die günstigen Marktbedingungen, darunter den gestiegenen Goldpreis, der derzeit über 2.000 USD pro Unze liege. Dies könne laut der Analyse die Rentabilität des Projekts weiter erhöhen. Auch die stabilere politische Lage in Mexiko werde als förderlich für die Genehmigungs- und Finanzierungsprozesse eingeschätzt. Führungsstärke und klare Vision Das Managementteam um CEO Ken MacLeod und Vice President Jorge Diaz wurde für seine Expertise in der Minenentwicklung gelobt. Die langjährige Expertise des Teams und die nachweisbaren Fortschritte bei der Projektrealisierung erhöhen das Vertrauen von der Analysten in die Umsetzbarkeit der Pläne. Bewertung: Starke Zukunft für Sonoro Gold Red Cloud bewertet Sonoro Gold weiterhin mit einem Kauf-Rating. Die Analysten sähen in der Kombination aus positiven Marktbedingungen, strategischen Fortschritten und niedrigen Risiken ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum. Mit einem angehobenen Kursziel von 0,30 CAD, das eine potenzielle Steigerung von 184 % widerspiegelt, unterstreichen die Analysten von Red Cloud das starke Wachstumspotenzial von Sonoro Gold. Aus Sicht der Analysten habe Sonoro Gold eine starke Basis geschaffen, um langfristig erfolgreich zu sein.



Es wird darauf hingewiesen, dass alle genannten Bewertungen und Prognosen ausschließlich die Analyse von Red Cloud Securities vom 19.11.2024 darstellen und nicht als direkte Empfehlung zu verstehen sind. Enthaltene Werte: CA07380N1042,XD0002747026,CA83571A1021

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )