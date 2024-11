Die Siemens-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Rückgang von 3,35 Prozent auf 177,84 Euro im XETRA-Handel. Trotz des jüngsten Höchststandes von 195,50 Euro in der Vorwoche zeigt sich nun eine Korrektur. Dennoch bleibt die Aktie im Jahresverlauf mit einem Plus von knapp 5 Prozent im positiven Bereich, während der DAX einen Zuwachs von 13 Prozent verbucht. Die Deutsche Bank äußerte sich in einem aktuellen Research-Bericht positiv zur Siemens AG und sieht Erholungspotenzial im Bereich industrieller Automatisierung.

Analystenmeinungen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 5,18 Euro, was eine Steigerung gegenüber den 4,70 Euro des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 200,10 Euro angesetzt. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 11,06 Euro je Aktie. Allerdings warnen einige Experten vor einer möglicherweise schleppenden Erholung im Bereich Digital Industries und einer begrenzten Dynamik im kommenden Geschäftsjahr, was die kurzfristigen Aussichten dämpfen könnte.

