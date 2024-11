In Zusammenarbeit mit Conservation International startet AquaViva sein erstes Projekt den Schutz von Walhaien in Indonesien

Auf der UN-Klimakonferenz (COP29) kündigte Ant International, ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Zahlungs- und Finanztechnologie, den Start von AquaViva an, seinem neuen globalen Programm für den Meeresschutz, das darauf abzielt, gesunde Meeresökosysteme durch die digitalen Innovationen des Unternehmens und offene Kooperationspartnerschaften zu unterstützen. Ant International wird sich auf den Meeresschutz als einen Schlüsselaspekt seiner Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118175003/de/

AquaViva introduced at the Singapore Pavilion at COP29 (Photo: Business Wire)

Der Ozean ist unser größter Verbündeter im Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Er erzeugt 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir benötigen, absorbiert 25 Prozent aller Kohlendioxidemissionen und nimmt 90 Prozent der durch diese Emissionen erzeugten überschüssigen Wärme auf. Obwohl über 190 Länder den Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework angenommen haben eine internationale Verpflichtung zum besseren Schutz des Planeten sind bisher nur 8 der Ozeane geschützt, was weit unter dem Ziel von 30 liegt, das notwendig ist, um die Vorteile der Ozeane für Mensch und Umwelt zu erhalten.

Ant International nutzt Innovationen und Partnerschaften, um positive Veränderungen voranzutreiben

Ant International möchte sein Fachwissen im Bereich technologischer Innovationen und seine Reichweite über digitale Plattformen nutzen, um die globale Gemeinschaft, der seine Unternehmen dienen oder mit der sie in Berührung kommen, für eine nachhaltige Denkweise zu mobilisieren und umweltfreundliche Initiativen zu unterstützen, die den Meeresökosystemen zugutekommen. Mit einem offenen, kooperativen Ansatz wird Ant International mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenarbeiten, um die kollektive Wirkung zu steigern, und strebt an, vor der COP30 weitere Fortschritte in Richtung Klimaneutralität, Inklusion von KKMU und digitale Befähigung zu erzielen.

Mit einem Ökosystem, das über 90 Millionen Händler, von denen viele KKMU sind, und 1,6 Milliarden digitale Nutzer umfasst, wird Ant International diese umfangreichen digitalen Kanäle nutzen, um globale Nutzer zu erreichen und sie zu nachhaltigen und sinnvollen Maßnahmen zum Schutz der Meere zu motivieren.

So hat Ant International beispielsweise seinen Ökosystempartner GCash auf den Philippinen bei seiner GForest-Initiative unterstützt, um seine Nutzer zu umweltfreundlichen Aktivitäten zu ermutigen und das Pflanzen von Bäumen zu fördern.

Leiming Chen, Chief Sustainability Officer von Ant International sagte: "Digitale Innovationen können eine wesentliche Rolle für das Nachhaltigkeitsbewusstsein und entsprechende Maßnahmen spielen, wie wir an der sehr erfolgreichen Waldschutzinitiative unseres Partners GCash gesehen haben. Ant International hat beschlossen, sich auf den Schutz der Meere und die Biodiversität zu konzentrieren, da die Ozeane nicht nur für das Klima, sondern auch für so viele lokale Gemeinschaften und Lebensgrundlagen von enormer Bedeutung sind, insbesondere hier im asiatisch-pazifischen Raum, wo viele Gemeinden von Veränderungen an den Küsten betroffen sind. Durch die Nutzung unseres digitalen Ökosystems und unserer Partner können wir Millionen von Nutzern effektiv erreichen und gemeinsam mit unseren Wissenspartnern einen groß angelegten Informationsaustausch vorantreiben und die Nutzer dazu anregen, Maßnahmen zu ergreifen und ihre Fortschritte zu verfolgen."

AquaViva geht Partnerschaft mit Conservation International zum Schutz von Walhaien ein

Conservation International, eine globale Organisation mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Naturschutz im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), tritt AquaViva als erster wichtiger Partner bei und bringt ihr fundiertes Fachwissen zum Schutz der Ozeane und zur Verbesserung der Gesundheit des Ökosystems ein. Ant International und Conservation International werden gemeinsam die Bemühungen zum Schutz der Meere von Singapur aus, wo beide Organisationen eine Niederlassung haben, auf die APAC-Region ausweiten.

Das erste gemeinsame Projekt wird sich auf den Schutz von Walhaien in Indonesien konzentrieren. Unter der Leitung von Konservasi Indonesia, dem wichtigsten Umsetzungspartner von Conservation International, wird das Projekt mit indonesischen Behörden und Gemeinden zusammenarbeiten, um Richtlinien und Praktiken für den Ökotourismus zu entwickeln und umzusetzen, die einen walhaifreundlichen, nachhaltigen Tourismus in den wichtigsten Lebensräumen in Saleh Bay, Sumbawa, Gorontalo, Sulawesi, und Kaimana, West-Papua, unterstützen.

Dr Richard Jeo, Senior Vice-President, Asia-Pacific Field Division von Conservation International kommentierte: "Die Ozeane sind die Lebensader für das Überleben unseres Planeten, doch ihre immense Bedeutung wird oft übersehen. Über 600 Millionen Menschen sind auf die Ozeane als Nahrungsquelle und Lebensgrundlage angewiesen, und sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung und Stabilisierung des Erdklimas. Der Schutz unserer Ozeane ist für das Überleben der Menschheit unerlässlich. Initiativen wie AquaViva sind von entscheidender Bedeutung, um das Bewusstsein für die oft übersehene Rolle der Ozeane bei der Klimaregulierung, der Ernährungssicherheit und der aufstrebenden blauen Wirtschaft zu schärfen."

Die beiden Parteien werden auch weitere Partnerschaften prüfen, bei denen Conservation International seine Forschungskapazitäten zur Förderung seiner Meeresschutzarbeit ausbauen und die digitalen Lösungen von Ant International nutzen kann, um mehr Erkenntnisse aus den von ihnen gesammelten Forschungsdaten zu gewinnen.

AquaViva wird die digitalen Fähigkeiten von Ant International nutzen, um das Bewusstsein zu schärfen, Gemeinden aufzuklären und eine globale Denkweise in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Meere zu fördern. Dazu gehört auch die Nutzung von Datenanalyse- und Outreach-Plattformen, um die Forschung von Conservation International zu unterstützen und die Erkenntnisse über die Naturschutzbemühungen zu vertiefen. Durch diese fortschrittlichen digitalen Tools soll die Partnerschaft ein breites Publikum inspirieren und Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen zusammenbringen, um umweltfreundliche Praktiken zum Wohle der Meereslebewesen voranzutreiben.

Über Ant International

Ant International mit Hauptsitz in Singapur treibt die Zukunft des globalen Handels mit digitalen Innovationen voran, damit jeder und jedes Unternehmen erfolgreich sein kann. In enger Zusammenarbeit mit Partnern unterstützen wir Händler aller Größen weltweit dabei, ihre Wachstumsziele durch ein umfassendes Angebot an technologiebasierten digitalen Zahlungs- und Finanzdienstleistungslösungen zu verwirklichen.

Über Conservation International

Conservation International schützt die Natur zum Wohle der Menschheit. Durch Wissenschaft, Politik, Feldarbeit und Finanzierung machen wir die wichtigsten Orte in der Natur für das Klima, die biologische Vielfalt und die Menschen sichtbar und sichern sie. Mit Büros in 30 Ländern und Projekten in mehr als 100 Ländern arbeitet Conservation International mit Regierungen, Unternehmen, der Zivilgesellschaft, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften zusammen, um Menschen und Natur dabei zu helfen, gemeinsam zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie auf Conservation.org und folgen Sie uns auf Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118175003/de/

Contacts:

Scott Lai

scott.lai@antgroup.com

+6598192323