Zeton ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Design und der Herstellung von Pilotanlagen, Demonstrationsanlagen und kleinen Gewerbeeinheiten. Mit über 800 umgesetzten Projekten in mehr als 45 Ländern demonstriert das Unternehmen unübertroffene Fachkompetenz und Größe in der Branche. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat sich Zeton darauf spezialisiert, die Lücke zwischen Laborinnovation und kommerzieller Produktion zu schließen. Die nachweisliche Erfolgsbilanz, globale Reichweite und Kompetenz in der Präzisionstechnik machen das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Partner für Aduro.

Gemeinsam entwerfen, bauen und betreiben Zeton und Aduro eine Pilotanlage für Aduros firmeneigene Hydrochemolytic-Technologie ("HCT-Pilotanlage") - ein wichtiger Meilenstein auf Aduros Weg zur Kommerzialisierung der Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Chemikalien. Diese HCT-Pilotanlage mit einer Kapazität von 10 kg/Stunde, früher als "Next Generation Process (NGP)" bezeichnet, repräsentiert Aduros weiterentwickelten Fokus auf passend dimensionierte, modulare und skalierbare Lösungen. Ein wichtiges Ziel für das Jahr 2024 war die Fertigstellung des Entwurfs der Pilotanlage, der weiterhin im Zeitplan liegt. Fertigung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme sind für das dritte Quartal 2025 geplant. Auch die Standortvorbereitungen, das Training des Personals und die Materialbeschaffung schreiten voran, um eine Einhaltung des Projektzeitplans sicherzustellen.

Die HCT-Pilotanlage von Aduro, die am Standort des Unternehmens in London (Ontario) entstehen soll, stellt die nächste Phase in Aduros strategischem Plan dar, seine Hydrochemolytic-Technologie (HCT) hin zur vollständigen Kommerzialisierung zu skalieren. Diese Pilotanlage baut auf den langjährigen, umfangreichen Forschungsarbeiten des Unternehmens auf, die auf die Optimierung der Anforderungen an HCT im kommerziellen Maßstab abzielen. Die HCT-Pilotanlage wurde mit dem Schwerpunkt auf Modularität und Skalierbarkeit konzipiert. Das ermöglicht es Aduro, optimale Konfigurationen des einzigartigen Reaktorsystems zu definieren, um alle der zahlreichen lokalen Variationen der breiten Palette an Ausgangsstoffen zu verarbeiten, die für den Hydrochemolytic-Technologieprozess geeignet sind. Somit eignet sich das System bestens für projektspezifische Anforderungen in diversen Kundenanwendungen. Diese Flexibilität ist besonders wertvoll für die aktuellen und zukünftigen Partner von Aduro, die den Einsatz von fortschrittlichem chemischem Recycling für eine breite Palette von Kunststoffabfall-Rohstoffen mit jeweils einzigartigen Eigenschaften und Anforderungen prüfen.

"Unsere Zusammenarbeit mit Zeton erweitert unsere technischen Kapazitäten erheblich. Wir freuen uns und sind überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen Weltmarktführer in einer starken Position sind, unsere Ziele zu erreichen", sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Unsere HCT-Pilotanlage wird als wichtige Plattform zur Validierung der Leistung von HCT unter realen Bedingungen dienen und uns der Planung und dem Bau einer kommerziellen Demonstrationsanlage näher bringen", fuhr Vicus fort. "Mit dem Fortschreiten dieses Pilotprojekts freuen wir uns auf eine engere Zusammenarbeit mit unseren potenziellen strategischen Partnern und führenden Unternehmen der Kunststoffindustrie, um Aduro für eine langfristige Wertschöpfung zu positionieren."

"Unsere Zusammenarbeit mit Aduro stellt eine echte Gelegenheit dar, die Skalierbarkeit und Realisierbarkeit der Hydrochemolytic-Technologie zu demonstrieren, die Teil der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Recyclinglösungen und der globalen Umstellung auf nachhaltige Kunststoffrecyclingmethoden ist", fügte Dr. Leisl Dukhedin-Lalla, Präsidentin und CEO von Zeton, hinzu. "Unsere Rolle dabei, diese innovative Lösung der Kommerzialisierung näher zu bringen, steht im Einklang mit unserer gemeinsamen Vision, nachhaltige, wirkungsvolle Technologien bereitzustellen, die globale Umweltprobleme angehen."

Zeton ist ein anerkannter weltweit führender Anbieter im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Systemen im Labormaßstab, Pilotanlagen, Demonstrationsanlagen und kleinen modularen kommerziellen Anlagen im modularen Fertigungsverfahren. Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, darunter Öl und Gas, Polymere, Chemikalien, synthetische Kraftstoffe und alternative Energien, Bioenergie und Biokraftstoffe, Pharma und Biotechnologie, Bergbau und Hydrometallurgie, Feinchemikalien sowie Umwelt- und nachhaltige Chemie. Prozessmodule werden in ZETONs beiden hochmodernen, integrierten Design-Build-Anlagen in Oakville, Ontario, Kanada und in Enschede, Niederlande, entwickelt und hergestellt. Sie können zur Installation vor Ort praktisch überall in die Welt versendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.zeton.com.

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, die erwartete Entwicklung und Herstellung der HCT-Pilotanlage durch die Beauftragung von Zeton; die Erwartung, dass das Design und die Entwicklung der HCT-Pilotanlage Aduros modulare, skalierbare Lösungen zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Chemikalien demonstrieren werden; dass das Design und die Entwicklung der HCT-Pilotanlage Aduros Weg zur vollständigen Kommerzialisierung unterstützen werden; dass die Entwicklung der HCT-Pilotanlage vor Ende 2024 abgeschlossen sein wird; dass die Inbetriebnahme des Baus der HCT-Pilotanlage im dritten Quartal 2025 erfolgen wird; dass die Standortvorbereitung, Schulung, Materialhandhabung und damit verbundene Aktivitäten für die Entwicklung der HCT-Pilotanlage im gleichen Zeitrahmen erfolgen werden; dass die Entwicklung der HCT-Pilotanlage eine Skalierung der Technologie des Unternehmens hin zur vollständigen Kommerzialisierung ermöglichen wird; dass das Design und die Entwicklung der Anlage auf den jahrelangen intensiven Forschungsarbeiten des Unternehmens aufbauen werden, die darauf abzielen, die Anforderungen der Technologie im kommerziellen Maßstab zu optimieren; dass die Anlage modular und skalierbar konzipiert wird, um die Demonstration anpassbarer Verarbeitungsansätze für eine breite Palette von Rohstofftypen zu ermöglichen, sodass sie für die Projektion spezifischer Anforderungen in unterschiedlichen Kundenanwendungen geeignet ist; dass die Flexibilität der Anlage für bestehende und zukünftige Kooperationspartner von Aduro von Nutzen ist, die sich mit fortschrittlichen Recycling- und Rohstoffverarbeitungslösungen befassen; dass die Einbindung von Zeton erhebliche technische Kapazitäten hinzufügt und es dem Unternehmen ermöglicht, seine Ziele zu erreichen; dass die HCT-Pilotanlage als wichtige Plattform zur Validierung der Technologie unter realen Bedingungen dienen wird; dass die Anlage das Unternehmen der Planung und dem Bau einer Anlage im kommerziellen Maßstab näher bringen wird; dass das Projekt zu einer engeren Zusammenarbeit mit potenziellen strategischen Partnern und führenden Unternehmen der Kunststoffindustrie führen und das Unternehmen für eine langfristige Wertschöpfung positionieren wird; dass die Einbindung von Zeton die Technologie des Unternehmens der Kommerzialisierung näher bringen und mit seiner Vision in Einklang stehen wird, nachhaltige und wirkungsvolle Technologie bereitzustellen, die globale Umweltprobleme angeht. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, umfassen unter anderem, dass es bei der Entwicklung und Umsetzung des HCT-Pilotplans zu unerwarteten Herausforderungen kommen könnte; dass Zeton aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sein könnte, den Auftrag abzuschließen; dass Aduro möglicherweise nicht über die Mittel verfügt, um die HCT-Pilotanlage fertigzustellen und nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzierung zu zufriedenstellenden Bedingungen oder überhaupt aufzubringen, um das Projekt abzuschließen; dass das Design und die Entwicklung der HCT-Pilotanlage möglicherweise nicht den Nachweis der Wirksamkeit von Aduros Technologie zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Chemikalien erbringen; dass das Design und die Entwicklung der HCT-Pilotanlage möglicherweise Aduros Weg zur vollständigen Kommerzialisierung nicht unterstützen; dass der Entwurf für die HCT-Pilotanlage aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht fertiggestellt wird; dass der Bau der HCT-Pilotanlage aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht wie erwartet oder überhaupt nicht voranschreitet; dass die Standortvorbereitung, Schulung, Materialhandhabung und damit verbundene Aktivitäten für die Entwicklung des Projekts aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfolgen; dass die Technologie des Unternehmens aus verschiedenen Gründen nicht kommerziell verwertet werden kann, darunter die Entwicklung konkurrierender Technologien, fehlende Marktanteile oder verschiedene andere Gründe; dass der Anlage möglicherweise die erwarteten Eigenschaften für eine erfolgreiche Kommerzialisierung in verschiedenen Kundenanwendungen fehlen; dass bestehende und potenzielle Partner von Aduro sich für alternative Recycling- und Rohstoffverarbeitungslösungen entscheiden; dass Zetons Engagement Aduro möglicherweise nicht die erwarteten technischen Kapazitäten bietet oder es dem Unternehmen anderweitig nicht ermöglicht, seine Ziele zu erreichen; dass die HCT-Pilotanlage die Technologie des Unternehmens möglicherweise nicht unter realen Bedingungen validiert und die Planung und der Bau einer Anlage im kommerziellen Maßstab möglicherweise nie verwirklicht werden; dass es im Rahmen des Projekts möglicherweise nicht gelingt, engere Beziehungen zu potenziellen strategischen Partnern und führenden Unternehmen der Kunststoffindustrie aufzubauen oder das Unternehmen für eine langfristige Wertschöpfung zu positionieren; dass sich das Projekt des Unternehmens möglicherweise nicht als nachhaltige und wirkungsvolle Technologie herausstellt, die globale Umweltproblemen angeht; und dass das Projekt des Unternehmens aus verschiedenen anderen Gründen scheitern kann, darunter widrige Marktbedingungen und/oder andere Faktoren außerhalb der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.