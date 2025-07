LONDON, Ontario, July 04, 2025. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt heute bekannt, dass es insgesamt 743.500 Aktienoptionen (jeweils eine "Option") zum Kauf von bis zu 743.500 Stammaktien des Unternehmens an bestimmte Mitglieder des Verwaltungsrats, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens gewährt (die "Optionsgewährung").

Die Optionen können innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 13,50 USD pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Optionsgewährung monatlich unverfallbar.

Darüber hinaus gewährte das Unternehmen einem Berater des Unternehmens 100.000 beschränkte Aktienanteile des Unternehmens (jeweils eine "RSU") (die "RSU-Gewährung"). Jede RSU berechtigt nach Ablauf der Sperrfrist zum Erhalt einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens. Die RSUs werden in drei Tranchen unverfallbar, wobei 35.000 RSUs sofort nach dem Tag der Gewährung unverfallbar werden, 35.000 RSUs sechs Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar werden und 30.000 RSUs zwölf Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar werden. Alle 743.500 Optionen, 100.000 RSUs und die diesen Optionen und RSUs zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen einer Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Keine der im Rahmen der Optionsgewährung oder der RSU-Gewährung erworbenen Wertpapiere werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "1933 Act") registriert, und keine dieser Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des 1933 Act angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Optionsgewährung und der Gewährung von RSU, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter und Berater zu gewinnen und zu halten, sowie zu den potenziellen Beiträgen dieser Personen zu den Geschäftszielen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind unter anderem Änderungen der Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, die Leistung und Bindung von Schlüsselpersonal und Beratern sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens aufgeführt werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

