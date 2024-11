NVIDIA - Vor den Quartalszahlen: Die wichtigsten charttechnischen Marken

Werbung







Heute Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht das Technologie-Unternehmen NVIDIA seine Quartalszahlen. Als derzeit wertvollstes Unternehmen der Welt und Herzstück der KI-Industrie sind natürlich alle Augen auf den Chip-Hersteller gerichtet. Seit Anfang des Jahres konnte die Aktie fast 200 Prozent an Wert zulegen und zuletzt war der Kurs auf ein Allzeithoch von 149,77 USD geklettert. Es stellt sich nun die Frage, ob das Unternehmen den hohen Erwartungen gerecht werden kann und ob ein erneuter Kurszuwachs gelingt. Welche charttechnischen Marken sie vor den Zahlen auf dem Radar haben sollten, erfahren sie in der aktuellen Analyse im Daily Trading.

















Quelle: HSBC