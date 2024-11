Die wohl wichtigste Tech-Aktie der Welt steht am Mittwoch im Brennpunkt der Börsianer. KI-Chip-Riese Nvidia legt seine Quartalszahlen vor und gibt einen Ausblick. Im frühen Handel steht der Wert am Dow-Jones-Ende. Der Nasdaq 100 rutscht ebenfalls. Auch US-Einzelhandels-Aktien stehen im frühen Handel im Fokus, Target kollabiert. Vor dem Quartalsbericht von Nvidia zeigen sich die Anleger in New York zurückhaltend. Der Leitindex Dow Jones Industrial gibt in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent auf ...

