NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkttag von Volvo habe das Analysehaus ein Investorentreffen in der gesamten Lkw-Landschaft organisiert, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er habe dadurch eine positivere Einschätzung zu den Lagerbeständen erhalten, sei aber gleichzeitig vorsichtiger geworden, was Aufträge betreffe. In Sachen Preisgestaltung sei seine Sicht unverändert./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 09:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8