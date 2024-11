© Foto: Carlos Osorio - AP

Nicht nur VW hält Hiobsbotschaften für die Belegschaft bereit. Auch Autobauer Ford will bis 2027 rund 14 Prozent aller Stellen in Europa streichen - insgesamt 4.000 Stellen, vor allem in Deutschland und Großbritannien.Der US-Autobauer begründet die drastische Maßnahme mit schwacher Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, unzureichender staatlicher Unterstützung und dem zunehmenden Druck subventionierter chinesischer Konkurrenten. Im laufenden Jahr hat Ford in Europa 17,9 Prozent weniger Autos verkauft, deutlich mehr als der Gesamtmarkt mit einem Rückgang von 6,1 Prozent. Besonders in Deutschland trifft der Stellenabbau die Belegschaft hart. Im Werk Köln, dem Hauptstandort von Ford in Deutschland, …