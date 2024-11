Auch wenn ich das an dieser Stelle schon mehrfach geschrieben, jedoch in den vergangenen Monaten immer wieder revidieren musste - der nochmals heftige Preisrutsch im November könnte der vorerst letzte dieser Art gewesen sein. Die Schmerzgrenze scheint erreicht. Nein, sie scheint sogar überschritten worden zu sein und alle Zeichen stehen auf Preiserholung. Dafür ging es […]Auch wenn ich das an dieser Stelle schon mehrfach geschrieben, jedoch in den vergangenen Monaten immer wieder revidieren musste - der nochmals heftige Preisrutsch im November könnte der vorerst letzte dieser Art gewesen sein. ...

