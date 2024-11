FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 19.000 Punkten behauptet. Die Stabilisierung nach seinem Rücksetzer am Vortag wirkt allerdings fragil. "Nach unten durchfallen will er nicht, nach oben absetzen kann er sich aber auch nicht. Das Ergebnis ist ein weiterer Test der 19.000er Marke im deutschen Leitindex innerhalb eines regen Aufs und Abs nach Trump-Sieg, Ampel-Aus und Ukraine-Eskalation", resümierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Am Ende des Tages verlor der Dax 0,29 Prozent auf 19.004,78 Punkte. Der MDax der am Nachmittag mit dem US-Börsenstart ebenfalls ins Minus gedreht war, sank um 0,37 Prozent auf 26.002,57 Zähler. Nach US-Handelsschluss wird der KI-Halbleiterspezialist Nvidia seinen Quartalsbericht veröffentlichen und damit möglicherweise neue Impulse setzen.

Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,45 Prozent auf 4.729,71 Punkte abwärts. In Großbritannien war das Minus etwas kleiner, während der schweizerische Markt nahezu unverändert schloss. In den USA gab der weltweit bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,2 Prozent nach, die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigten sich deutlich schwächer.

Tags zuvor war der Dax zeitweise mit etwas über 18.800 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Auslöser waren Sorgen, nachdem Moskau eine neue Nukleardoktrin unterzeichnet hatte und damit die Schwelle senkte, wann Russland zu Atomwaffen greifen könnte. Zuvor hatte die Ukraine erstmals mit weittragenden US-Waffen gen Russland geschossen. Mit der Erholung der US-Technologiewerte hatten sich anschließend aber auch die Verluste am deutschen Aktienmarkt deutlich verringert./ck/he

