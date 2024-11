DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter vor Nvidia-Zahlen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit kleinen Abgaben geschlossen. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 19.005 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,5 Prozent auf 4.730 nach unten. Immerhin haben die Börsianer die Risikoscheu vom Vortag angesichts der erhöhten Spannungen im Ukraine-Krieg inzwischen wieder weitgehend abgeschüttelt, auch nachdem die US-Börsen am Vortag die Entwicklung schnell weggesteckt hatten.

Positiv wurde im Handel bewertet, dass Howard Lutnick das US-Handelsministerium unter dem zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump übernehmen soll. Lutnick komme vom Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald und gelte daher als Mann der Wall Street mit Kompetenz in Wirtschaftsfragen.

Im Blick haben die Akteure nun die Zahlen des KI-Flaggschiffs Nvidia, die aber erst nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Im Vorfeld machte sich Abwarten breit. "Enttäuscht der Highflyer dann ausnahmsweise mal die Börse, könnten auch im DAX alle Dämme brechen", warnte Markanalyst Klaus Oldenburger von CMC Markets.

Der Stoxx-Subindex der Technologietitel stieg um 0,1 Prozent, wobei Sage Group einen Satz um 17,9 Prozent nach oben machten nach guten Zahlen und angetrieben von einem Aktienrückkauf. Mit dem Kapitalmarkttag standen im Technologiesektor auch STMicroelectronics im Blick, der Kurs verlor 1,2 Prozent. Der Chiphersteller wächst zwar langsamer als bislang erwartet, andererseits sollen die Margen wieder deutlich steigen. Gleichwohl hat STMicro auch hier seine längerfristigen Ambitionen etwas zurückgeschraubt.

Autotitel lagen erneut schwach im Markt. Ihr Stoxx-Branchenindex führte mit einem Minus von 1,2 Prozent die Verliererliste bei den europäischen Sektorenindizes an. Händler verwiesen auf die mögliche Einführung von US-Zöllen und die schleppenden Verkäufe von E-Autos. Im DAX fielen Porsche AG um 4,5 Prozent und VW um 1,5 Prozent. Im Blick steht unter anderem, ob sich VW mit Gewerkschaften und Betriebsrat auf ein Sparprogramm einigen kann.

Artisan Partners verdoppelt Beteiligung an Brenntag

Brenntag stiegen um 1,9 Prozent, nachdem der US-Vermögensverwalter Artisan Partners seine Beteiligung auf 10,06 Prozent verdoppelt hatte. Der US-Investor ist damit der zweitgrößte Brenntag-Aktionär nach der Kühne Holding des Logistikunternehmers Klaus-Michael Kühne, die mit 15 Prozent beteiligt ist. Airbus gewannen 0,5 Prozent. Der Flugzeugbauer bleibt optimistisch, die Ziele für die Auslieferungen zu erreichen.

Auf der Verliererseite im DAX gaben Rheinmetall nach der Rekordjagd um 1,4 Prozent nach. Die Aktie hatte am Vortag angesichts der Lage in der Ukraine und mit überzeugenden Mittelfristzielen auf dem Kapitalmarkttag kräftig zugelegt.

Symrise verloren 1,2 Prozent. Der Aromenhersteller will die schwedische Probi nun komplett übernehmen und bietet eine Prämie von 42 Prozent. Aktuell hält er 70 Prozent an dem skandinavischen Hersteller von Probiotika. Die leicht nach oben genommenen Symrise-Ziele setzten indes keine Akzente an den Börsen. Probi schossen um 42,7 Prozent nach oben.

Weiter aufwärts ging es nach den Kursgewinnen vom Vortag in Reaktion auf die Quartalszahlen mit Thyssenkrupp (+2,2%) und dem Kurs der Wasserstofftochter Nucera (+1%).

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.729,71 -21,52 -0,5% +4,6% Stoxx-50 4.246,63 -1,62 -0,0% +3,7% Stoxx-600 500,49 -0,11 -0,0% +4,5% XETRA-DAX 19.004,78 -55,53 -0,3% +13,5% FTSE-100 London 8.085,07 -13,95 -0,2% +4,7% CAC-40 Paris 7.198,45 -31,19 -0,4% -4,6% AEX Amsterdam 858,57 -3,41 -0,4% +9,1% ATHEX-20 Athen 3.360,79 +47,14 +1,4% +7,6% BEL-20 Bruessel 4.137,18 +20,79 +0,5% +11,6% BUX Budapest 79.096,82 +1131,04 +1,5% +30,5% OMXH-25 Helsinki 4.318,42 -9,08 -0,2% -4,2% ISE NAT. 30 Istanbul 9.928,33 -235,64 -2,3% +23,8% OMXC-20 Kopenhagen 2.336,82 +34,81 +1,5% +2,3% PSI 20 Lissabon 6.359,62 -6,62 -0,1% -0,7% IBEX-35 Madrid 11.589,50 +1,10 +0,0% +14,7% FTSE-MIB Mailand 33.227,70 -97,03 -0,3% +9,8% OBX Oslo 1.367,98 +12,17 +0,9% +14,6% PX Prag 1.688,23 +10,59 +0,6% +19,4% OMXS-30 Stockholm 2.484,49 -8,99 -0,4% +3,6% WIG-20 Warschau 2.144,68 +21,33 +1,0% -8,5% ATX Wien 3.502,28 -2,88 -0,1% +1,3% SMI Zuerich 11.539,64 -1,79 -0,0% +3,6% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:02 Di, 17:44 % YTD EUR/USD 1,0517 -0,7% 1,0589 1,0578 -4,8% EUR/JPY 163,43 -0,2% 164,54 163,31 +5,0% EUR/CHF 0,9314 -0,4% 0,9361 0,9338 +0,4% EUR/GBP 0,8325 -0,4% 0,8333 0,8351 -4,0% USD/JPY 155,41 +0,5% 155,37 154,38 +10,3% GBP/USD 1,2632 -0,4% 1,2707 1,2667 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2534 +0,3% 7,2422 7,2397 +1,8% Bitcoin BTC/USD 94.445,15 +2,7% 92.462,30 92.421,80 +116,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,55 69,39 +0,2% +0,16 -1,7% Brent/ICE 73,24 73,31 -0,1% -0,07 -1,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,73 45,97 +1,7% +0,76 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.651,81 2.632,14 +0,7% +19,67 +28,6% Silber (Spot) 31,08 31,22 -0,4% -0,14 +30,7% Platin (Spot) 963,90 973,50 -1,0% -9,60 -2,8% Kupfer-Future 4,15 4,14 +0,1% +0,01 +5,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

November 20, 2024 12:08 ET (17:08 GMT)

